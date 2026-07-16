庹宗華與柯震東爆衝突！　《我未許願先吹蠟燭》前輩發火狠踢魯蛇

記者蕭采薇／台北報導

新片《我未許願先吹蠟燭》官方正式釋出海報，巧妙呼應片中的賭場場景，將男主角柯震東與天才童星梅靜妍「框」在撲克牌上，別具童趣的設計生動呈現一大一小各懷鬼胎的吸引力。而資深男星庹宗華這次在片中飾演賭場荷官，更透露一場發怒狠踹柯震東的戲碼，竟意外滑倒慘摔。

▲《我未許願先吹蠟燭》柯震東飾演魯蛇。（圖／華映提供）

庹宗華發火狠踹！磁磚太滑慘摔敬業拍完

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電影《我未許願先吹蠟燭》集結柯震東、梅靜妍、金燕玲、庹宗華與香港偶像邱士縉共同主演。片中，庹宗華與柯震東在賭場裡外有多場精彩對手戲。談及一場庹宗華要發火踹打柯震東的衝突戲，柯震東回憶：「動作指導有先設計好肢體衝突的動作與保護措施，走戲時庹哥也有跟我先套招。」

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華飾演賭場荷官。（圖／華映提供）

不過，由於場景的磁磚地板較滑，加上兩人的情緒都比較重，庹宗華在動作中不慎滑了一跤，直接坐摔在地上。但庹宗華絲毫不受影響，非常敬業地順利把這場戲演完。柯震東心有餘悸地說：「喊卡後還好庹哥並無大礙！」而庹宗華也特別感謝柯震東對工作態度的專注，讓拍攝過程能迅速又順暢地完成。

首度合作火花滿滿！大讚柯震東：有禮貌的小老弟

這是兩位實力派演員的首度合作，庹宗華對柯震東的表現讚譽有加：「他給我的印象就是個非常低調，有禮貌又有點害羞的小老弟！在工作現場配合度相當高，對於他自己飾演的角色也有他自己獨特的看法及表現。」

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華遠赴澳門拍攝。（圖／華映提供）

獲得大前輩誇讚的柯震東也開心表示，雖然以前沒跟庹哥合作過，但對方非常照顧晚輩，拍攝過程不僅自在，兩人在現場還會一起討論能激盪出什麼火花。他更驚喜直呼：「比較印象深刻的大概是：原來庹哥會講粵語！」

赴澳門拍片大啖美食！廢柴聯手小蘿莉展開騙局

這次遠赴澳門拍攝，也讓庹宗華留下深刻回憶。他透露過去雖然去過幾次澳門，但時間都太匆促，這次待的時間較長，終於有機會深入體驗當地殖民時期的歷史建築與景點，包含大三巴牌坊、「全球最短的架空纜車」松山纜車、半山夜景與松山隧道等，更品嚐了葡國雞飯、葡式蟲仔餅等難忘美食，直呼過程豐富又精彩。

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華飾演賭場荷官。（圖／華映提供）



《我未許願先吹蠟燭》劇情講述澳門小女孩JoJo（梅靜妍 飾）和奶奶（金燕玲 飾）相依為命，某天來自台灣的廢柴志華（柯震東 飾）上門討債。JoJo因偷偷身懷價值百萬的賭場「泥碼」，卻因年紀太小無法進場，只好僱用被房貸壓垮的志華代賭換現金。一大一小各懷鬼胎，就此展開一場相親相愛又相騙的老千行動。本片先前已接連入選義大利遠東國際電影節、紐約亞洲影展及台北電影節國際新導演競賽單元，8月14日將正式在台上映。