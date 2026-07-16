ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金宇彬新婚寵妻「幫申敏兒打廣告」
小S女兒拍戲敬業「嘴吐蛞蝓」
「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李英愛 鄭浩英 始源 蔡英文 王時政 林莎 邊荷律 王仁甫

庹宗華與柯震東爆衝突！　《我未許願先吹蠟燭》前輩發火狠踢魯蛇

記者蕭采薇／台北報導

新片《我未許願先吹蠟燭》官方正式釋出海報，巧妙呼應片中的賭場場景，將男主角柯震東與天才童星梅靜妍「框」在撲克牌上，別具童趣的設計生動呈現一大一小各懷鬼胎的吸引力。而資深男星庹宗華這次在片中飾演賭場荷官，更透露一場發怒狠踹柯震東的戲碼，竟意外滑倒慘摔。

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華、柯震東。（圖／華映提供）

▲《我未許願先吹蠟燭》柯震東飾演魯蛇。（圖／華映提供）

庹宗華發火狠踹！磁磚太滑慘摔敬業拍完

[廣告]請繼續往下閱讀...

電影《我未許願先吹蠟燭》集結柯震東、梅靜妍、金燕玲、庹宗華與香港偶像邱士縉共同主演。片中，庹宗華與柯震東在賭場裡外有多場精彩對手戲。談及一場庹宗華要發火踹打柯震東的衝突戲，柯震東回憶：「動作指導有先設計好肢體衝突的動作與保護措施，走戲時庹哥也有跟我先套招。」

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華、柯震東。（圖／華映提供）

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華飾演賭場荷官。（圖／華映提供）

不過，由於場景的磁磚地板較滑，加上兩人的情緒都比較重，庹宗華在動作中不慎滑了一跤，直接坐摔在地上。但庹宗華絲毫不受影響，非常敬業地順利把這場戲演完。柯震東心有餘悸地說：「喊卡後還好庹哥並無大礙！」而庹宗華也特別感謝柯震東對工作態度的專注，讓拍攝過程能迅速又順暢地完成。

首度合作火花滿滿！大讚柯震東：有禮貌的小老弟

這是兩位實力派演員的首度合作，庹宗華對柯震東的表現讚譽有加：「他給我的印象就是個非常低調，有禮貌又有點害羞的小老弟！在工作現場配合度相當高，對於他自己飾演的角色也有他自己獨特的看法及表現。」

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華、柯震東。（圖／華映提供）

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華遠赴澳門拍攝。（圖／華映提供）

獲得大前輩誇讚的柯震東也開心表示，雖然以前沒跟庹哥合作過，但對方非常照顧晚輩，拍攝過程不僅自在，兩人在現場還會一起討論能激盪出什麼火花。他更驚喜直呼：「比較印象深刻的大概是：原來庹哥會講粵語！」

赴澳門拍片大啖美食！廢柴聯手小蘿莉展開騙局

這次遠赴澳門拍攝，也讓庹宗華留下深刻回憶。他透露過去雖然去過幾次澳門，但時間都太匆促，這次待的時間較長，終於有機會深入體驗當地殖民時期的歷史建築與景點，包含大三巴牌坊、「全球最短的架空纜車」松山纜車、半山夜景與松山隧道等，更品嚐了葡國雞飯、葡式蟲仔餅等難忘美食，直呼過程豐富又精彩。

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華、柯震東。（圖／華映提供）

▲《我未許願先吹蠟燭》庹宗華飾演賭場荷官。（圖／華映提供）

《我未許願先吹蠟燭》劇情講述澳門小女孩JoJo（梅靜妍 飾）和奶奶（金燕玲 飾）相依為命，某天來自台灣的廢柴志華（柯震東 飾）上門討債。JoJo因偷偷身懷價值百萬的賭場「泥碼」，卻因年紀太小無法進場，只好僱用被房貸壓垮的志華代賭換現金。一大一小各懷鬼胎，就此展開一場相親相愛又相騙的老千行動。本片先前已接連入選義大利遠東國際電影節、紐約亞洲影展及台北電影節國際新導演競賽單元，8月14日將正式在台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

庹宗華柯震東我未許願先吹蠟燭

推薦閱讀

子瑜才爆離開JYP！TWICE娜璉媽媽突發聲「該享應有待遇」網炸鍋

子瑜才爆離開JYP！TWICE娜璉媽媽突發聲「該享應有待遇」網炸鍋

11小時前

狂點20次飛機餐！78萬訂閱YouTuber遭炎上　刪片2度道歉：是我太興奮

狂點20次飛機餐！78萬訂閱YouTuber遭炎上　刪片2度道歉：是我太興奮

8小時前

子瑜後第二人！JYP再推台灣女孩　17歲謝佳軒美到韓網暴動

子瑜後第二人！JYP再推台灣女孩　17歲謝佳軒美到韓網暴動

7小時前

《黑暗榮耀》涎鎮女兒暴風抽高！「明年上國中」洋娃娃五官美呆了

《黑暗榮耀》涎鎮女兒暴風抽高！「明年上國中」洋娃娃五官美呆了

3小時前

「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世　丈夫獨自養2娃：我不會被打倒

「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世　丈夫獨自養2娃：我不會被打倒

8小時前

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

7/15 12:57

八點檔女星驚吐「快要失業了」！暴瘦19KG求戲拍…獨扛病母洗腎費

八點檔女星驚吐「快要失業了」！暴瘦19KG求戲拍…獨扛病母洗腎費

10小時前

3度酒駕遭炎上！百萬吃播網紅復出「瘦到認不出」憔悴模樣曝光

3度酒駕遭炎上！百萬吃播網紅復出「瘦到認不出」憔悴模樣曝光

9小時前

杜汶澤麵館出事了！突開除店長「金錢借貸與我無關」發聲明切割

杜汶澤麵館出事了！突開除店長「金錢借貸與我無關」發聲明切割

10小時前

始源在台拍廣告「釣出蔡英文喊崔議員」　他丟爆笑哏圖喊：天才啊

始源在台拍廣告「釣出蔡英文喊崔議員」　他丟爆笑哏圖喊：天才啊

23小時前

小S陪女兒對戲演到自己哭！　Elly敬業「嘴吐蛞蝓」炎亞綸目睹驚呆

小S陪女兒對戲演到自己哭！　Elly敬業「嘴吐蛞蝓」炎亞綸目睹驚呆

9小時前

前戲完「已經蓄勢待發了」！薔薔私密處飄出神秘一條 男友秒冷卻

前戲完「已經蓄勢待發了」！薔薔私密處飄出神秘一條 男友秒冷卻

11小時前

熱門影音

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲
周興哲《歌手》挑戰唱跳 慘遭淘汰..那英哭了：怎麼搞的

周興哲《歌手》挑戰唱跳 慘遭淘汰..那英哭了：怎麼搞的
林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD
盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」

盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」
周興哲自曝要重返《歌手》　唱跳慘被淘汰「當下一片空白」

周興哲自曝要重返《歌手》　唱跳慘被淘汰「當下一片空白」
張秀卿「七聖筊」被選中　演出媽祖她淚崩感恩

張秀卿「七聖筊」被選中　演出媽祖她淚崩感恩
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
明年金曲還是A-Lin主持？　陳鎮川親回：要重新標案

明年金曲還是A-Lin主持？　陳鎮川親回：要重新標案
鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」
Minnie爸初見練習生宿舍　傻眼：我女兒要住在這？

Minnie爸初見練習生宿舍　傻眼：我女兒要住在這？
阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

看更多

【我的狗呢？】傑克羅素梗玩瘋回來變馬來貘！洗完澡又去玩泥巴主人傻眼

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前10

獨家／許富凱爆「演藝生涯倒數10年」證實有高人指點：50歲到幕後

52分鐘前0

男版贅婿嫁豪門…禁忌虐戀「愛上妻子哥哥」　4華語BL片單來了！

59分鐘前0

庹宗華與柯震東爆衝突！　《我未許願先吹蠟燭》前輩發火狠踢魯蛇

1小時前0

阿圓拆五月天盲盒遭扯「不尊重冠佑」　還原真相回應：我問心無愧

1小時前812

蔡阿嘎夫妻神隱「原定直播未現身」！二伯品牌爭議延燒　再遭質疑神似韓牌

1小時前0

經典港劇雙馬尾女孩「17年後變韓國女團成員」祖母薛家燕暖心力挺

3小時前20

八點檔男星「載前女友」煞車失靈摔落山坡　私下拍戲敬業態度曝光

3小時前10

TWICE續約傳聞延燒！娜璉長文「以更好的模樣再見」吐真實心情

3小時前0

人氣男神見面會下台互動！　8月來台倒數「親自遞麥」霸氣寵粉

3小時前20

《黑暗榮耀》涎鎮女兒暴風抽高！「明年上國中」洋娃娃五官美呆了

讀者迴響

熱門新聞

  1. TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」
    11小時前147
  2. 狂點20次飛機餐！78萬YTR遭炎上　刪片2度道歉
    8小時前124
  3. 子瑜後第二人！JYP再推台灣女孩　17歲謝佳軒曝光
    7小時前5220
  4. 《黑暗榮耀》涎鎮女兒暴風抽高！「明年上國中」洋娃娃五官美呆了
    3小時前4
  5. 「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世　丈夫獨自養2娃：我不會被打倒
    8小時前21
  6. 李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲
    7/15 12:57129
  7. 八點檔女星驚吐「快要失業了」！獨扛病母洗腎費
    10小時前86
  8. 3度酒駕！百萬網紅復出「瘦到認不出」憔悴樣曝光
    9小時前41
  9. 杜汶澤麵館出事了！突開除店長「金錢借貸與我無關」
    10小時前2217
  10. 始源在台拍廣告「釣出蔡英文喊崔議員」他丟爆笑哏圖
    23小時前368
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合