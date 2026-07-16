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男版贅婿嫁豪門…禁忌虐戀「愛上妻子哥哥」　4華語BL片單來了！

記者黃庠棻／台北報導

從2016年的現象級華語BL劇《上癮》（Addicted）開始，華語BL在十年間完成了一次明顯的進化。《上癮》讓全球觀眾第一次大規模關注華語BL，開啟了華語BL走向國際市場的契機。

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

十年後，華語BL已不再只是校園青春戀愛，而是發展出豪門權力、犯罪懸疑、古裝史詩、奇幻穿越與療癒成長等多元敘事，成為2026年亞洲影視市場最具成長動能的內容類型之一，而這股浪潮，正在全球最大LGBTQ+、BL及GL影音串流平台 GagaOOLala上找到最清晰的印證。

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▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

2026年以來華語BL在平台的觀看量、追劇完成率與社群討論熱度持續提升。《寒陽風起春山境》成功接棒《雙程》，成為平台最受歡迎的華語BL作品之一；全新豪門愛情《嫁入高門》開播後亦迅速累積聲量，顯示華語BL已從依賴單一爆款，發展成能持續推出熱門內容的成熟市場。

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

《嫁入高門》接棒登場，男主角竟成豪門贅婿

全新豪門愛情《嫁入高門》（Bittersweet Love）已於GagaOOLala上線。這次嫁進豪門的不是女主角，而是一名男子，出身貧困農村的路小凡誤入京城高官家族，成為入贅女婿，卻發現自己不過是掩蓋秘密的工具。

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

在殘酷的豪門世界裡，唯一向他伸出援手的是妻子的哥哥貝律清。一個拼命向上爬的底層青年，一個站在權力頂端的高冷天之驕子，展開一場最虐也最甜的禁忌愛情。

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

本劇改編自人氣BL作家徹夜流香的經典小說，原著全網閱讀量突破一億次，多年被書迷列為最期待影視化的BL作品之一。海外BL媒體指出，本劇以豪門權力、階級差異與禁忌情感跳脫傳統豪門愛情敘事，將其列為近年最受期待的小說改編作品之一。

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

社群上更有粉絲反應「家族大戲加上男主角對妻子的哥哥的禁忌情感？這就是我要的！」主演管櫟與閔睿豪首度合作，自公布以來便引發高度討論，首播即展現亮眼開播表現，有望延續今年華語BL的追劇熱度。

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《嫁入高門》。（圖／GagaOOLala提供）

《寒陽風起春山境》成功接棒《雙程》，穩居平台人氣王

《寒陽風起春山境》（A Winter Sun Wakes the Wind in Spring Hills' Dream）自開播以來成功接棒《雙程》，穩居GagaOOLala華語BL觀看前段班，是今年表現最亮眼的華語BL作品之一。強勁的長尾追劇熱度，印證了療癒系華語BL在全球市場的持續需求。

▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

由《荔枝樹下熱烈島》導演ZELIA執導。故事描述頂流明星風晴朗在事業巔峰時逃進偏遠茶山，遇見天真野性的茶農許徜徉。一個活在鎂光燈下，一個屬於山林與土地，兩個來自不同世界的人在森林裡相愛，卻被娛樂圈輿論與現實算計一次次逼向分離邊緣。

▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

海外媒體形容本劇「療癒且充滿電影感」，特別點出茶山、森林等自然景觀所營造的溫暖氛圍；粉絲則說「有別於校園或都市BL，一追就停不下來」。

▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

▲《寒陽風起春山境》。（圖／GagaOOLala提供）

《藍嘴唇》成人用品店裡的救贖人生

《藍嘴唇》將犯罪懸疑、社會議題與成熟愛情融合，以少見的成人用品店為故事舞台。曾是精英律師的藤墨，因一樁未解凶殺案放棄原本的人生，開設成人用品店，過著麻木而空洞的生活。直到擦上藍色唇膏的酒吧歌手伍十弦頻繁上門購買威而鋼，才讓他重新捲入另一段關於生命、醫療與真相的故事。

▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

隨著藤墨發現伍十弦購藥是為了罹患罕見肺動脈高壓疾病的姐姐，兩人在追尋真相的過程中，共同面對醫療體制的不公與生命的脆弱。改編自夏子煦百萬人氣小說。

▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

《藍嘴唇》跳脫BL常見的高富帥設定，以成人用品店、地下酒吧與醫院構築充滿暗黑霓虹色彩的世界，描繪兩個傷痕累累的靈魂在犯罪、醫療與人性的夾縫中互相救贖。

▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL劇《藍嘴唇》改編自夏子煦百萬人氣小說。（圖／GagaOOLala提供）

《解垢》器官黑市與命案背後的人性真相

《解垢》融合犯罪懸疑、器官買賣與BL元素，以死亡現場清潔師白澈為主角。他的日常是沉默、消失，以及別人來不及說完的人生。當他意外發現養父死亡與地下器官交易黑市有關，才被迫捲入一場涉及黑幫勢力、身份之謎與命運連結的追查之中。

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）

全劇融合暗黑美學、懸疑推理與角色內心創傷，在死亡與真相之間，描繪兩個孤獨靈魂彼此救贖的故事。國際BL媒體形容《解垢》是「在重壓之下形成的危險夥伴關係」，在華語BL中屬於少見的社會邊緣職業結合黑色犯罪懸疑的組合，是一部比多數華語BL更暗、更冷、更有稜角的作品。

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）

▲BL劇《解垢》將犯罪推理、器官黑市與身世謎團交織成故事。（圖／GagaOOLala提供）

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