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經典港劇雙馬尾女孩「17年後變韓國女團成員」祖母薛家燕暖心力挺

記者黃庠棻／台北報導

誰能想到，17年前《富貴門》裡綁著馬尾、頂著一雙靈動大眼的小女孩，長大後竟成了紅遍亞洲的韓國女團成員。港劇《富貴門》即將在台播出，劇中飾演呂良偉女兒的可愛童星，正是後來遠赴韓國、以女團成員身分出道的香港女神Elkie（莊錠欣）。

▲港劇《富貴門》將在台灣播出。（圖／年代提供）

▲港劇《富貴門》將在台灣播出。（圖／年代提供）

Elkie昔日青澀模樣再度曝光，也讓粉絲驚呼「根本從小美到大！」更令人意外的是，這部戲不只留下她珍貴的童星身影，更牽起一段延續17年至今的深厚緣分。

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由呂良偉、羅嘉良、袁詠儀等大咖主演的港劇《富貴門》，講述羅嘉良飾演的狡猾老千沙富來，頂替富家少爺身分混入豪門，掀起一場腥風血雨的爭產風暴。劇中最大看點，莫過於他與袁詠儀飾演的家族二小姐之間虐心又瘋狂的感情線。

▲港劇《富貴門》將在台灣播出。（圖／年代提供）

▲港劇《富貴門》將在台灣播出。（圖／年代提供）

兩人原本一見鍾情，沒想到再次相遇時，竟因沙富來的假身分成了「親兄妹」；一夕從戀人變手足，明明相愛卻不能相認，愈壓抑愈失控的禁忌情感，也成為全劇最具爭議的看點之一。而在這場暗潮洶湧的豪門鬥爭中，當時年僅11歲的Elkie則與飾演祖母的港星薛家燕有不少溫馨對手戲，這段戲裡的祖孫情，也一路延續到了戲外。

▲港劇《富貴門》將在台灣播出。（圖／年代提供）

▲港劇《富貴門》將在台灣播出。（圖／年代提供）

Elkie拍戲時受到薛家燕許多照顧，後來也順勢進入「家燕媽媽藝術中心」深造，持續累積演藝實力。多年後，當Elkie推出個人音樂作品時，薛家燕更邀請她作客電台節目力挺。看著昔日的「小孫女」如今不僅能唱能跳，甚至一手包辦專輯製作，讓薛家燕感動直呼「培育到這麼傑出的學生非常有成就感！」

▲港劇《富貴門》將在台灣播出。（圖／年代提供）

▲港劇《富貴門》將在台灣播出。（圖／年代提供）

兩人延續至今的好感情，也成了觀眾重溫《富貴門》時，戲外最溫馨的彩蛋。更多精彩內容，敬請鎖定7/17（五）起每週一至週五晚間8點年代MUCH台的《富貴門》。

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富貴門

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