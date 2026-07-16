八點檔男星「載前女友」煞車失靈摔落山坡　私下拍戲敬業態度曝光

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》上演驚險劇情，盧彥澤和何宜珊劇中相約到山上祭拜「梅樹師」，兩人共乘的腳踏車卻因煞車失靈，雙雙摔落山坡，傷勢嚴重。盧彥澤幽默表示「這次還帶著前女友一起摔，感覺好像去殉情一樣。」

▲盧彥澤劇中載著何宜珊翻落山坡。（圖／台視提供）

劇中，盧彥澤必須騎著老爺腳踏車載著何宜珊，在滿是碎石的山坡路段前進，不僅考驗腿力，還要在下坡路段演出煞車失靈的橋段，更讓兩人神經繃緊。

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盧彥澤坦言最擔心的其實是何宜珊受傷「我有盡力保護兩個人的安全，因為她後面還有很多重要劇情要拍。」何宜珊也貼心的事前特地替兩人求了平安符帶在身上，讓盧彥澤直呼相當感動。

▲盧彥澤劇中載著何宜珊翻落山坡。（圖／台視提供）

何宜珊透露，自己從未拍過類似場面，正式拍攝前緊張到心跳加速「沒有滾過山坡，也第一次坐沒有避震器的老腳踏車，剛在車上差點被震下來。」而她趁空檔狂K劇本，盧彥澤看了吐槽「妳這場又沒有台詞，看甚麼劇本啦！」何宜珊笑說「我會緊張嘛！你讓我看著劇本分心一下好不好。」

▲盧彥澤劇中載著何宜珊翻落山坡。（圖／台視提供）

盧彥澤和何宜珊在這場戲面對重重挑戰，除了騎車、衝下坡路外，甚至親自挑摔飛出去的動作戲，雖然真正連續滾山坡的鏡頭，是由專業替身完成，但盧彥澤和何宜珊，仍需拍攝騰空飛起的鏡頭。盧彥澤利用敏捷的運動神經，配合導演要求，一次次調整動作細節，精準控制鏡頭需要的跳躍角度與高度。

▲盧彥澤劇中載著何宜珊翻落山坡。（圖／台視提供）

何宜珊拍攝前緊張直呼「我心臟跳好快。」不過最後也克服心中恐懼完成，讓盧彥澤忍不住大讚「她真的跳得很好，很有勇氣，做得非常棒。」此外，當天氣溫逼近40度體感高溫，盧彥澤還得穿著厚重三件式西裝在山區來回奔跑、騎車，汗水幾乎浸透全身，只能抱著兩公升寶特瓶不停補水。他苦笑說「我現在全身都是濕的。」

▲盧彥澤劇中載著何宜珊翻落山坡。（圖／台視提供）

拍完後兩人也畫上逼真的傷妝躺在山坡地上繼續拍攝，盧彥澤笑說原本覺得躺著很舒服，沒想到一直感覺有蟲子想爬進耳朵，讓他癢到差點伸手去撥。《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。