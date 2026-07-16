TWICE續約傳聞延燒！娜璉長文「以更好的模樣再見」吐真實心情

記者林汝珊／綜合報導

TWICE台灣成員子瑜被韓媒爆出將離開JYP不續個人約，引起熱議。近來TWICE結束長達一年的世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，成員娜璉也在IG回顧一路走來的心情，更表示「我們再以更好的模樣見面吧」，讓不少粉絲紛紛猜想，是否與續約有關。

▲TWICE長達一年的世界巡迴演唱會告一段落。（圖／翻攝自IG）

娜璉表示，這次巡演歷時一年，因為希望能回到巡演最初開始的地方，為這段旅程畫下最圓滿的句點，因此最後三天演出比任何時候都還要忐忑，「抱著一半害怕、一半期待的心情開始的。現在回頭看，覺得自己其實還有很多不足，但多虧了ONCE（粉絲名）幸福的笑容和熱情應援，還有那些比我更真心對待舞台、始終支持著我的可靠夥伴們，我才能一路走到今天。」

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▲娜璉長文分享心情。（圖／翻攝自IG）

娜璉也分享，能夠站在舞台上跳著自己喜歡的舞、唱著喜歡的歌，還有粉絲在台下熱情歡呼，是一件既幸福又值得珍惜的事，「真的讓我再次感受到，這是一件多麼幸福、又值得感謝的事情。」最後她也在留言區寫下：「我們再以更好的模樣見面吧！」

由於TWICE目前正處於與JYP娛樂商討續約的階段，娜璉這篇感性發文也一度引發外界聯想，不少網友猜測是否暗藏對團體未來的暗示。不過也有不少人認為，娜璉只是單純替《THIS IS FOR》巡演劃下句點，希望外界不要過度揣測。

事實上，娜璉媽媽也在IG感性發文，透露娜璉一路走來將近20年，把所有青春與夢想都奉獻給舞台，「看到她今天獲得的一切，身為媽媽怎麼可能不流淚」，並寫道：「現在也該得到屬於她們應有的待遇了，九位成員都有這個資格。」其中「應有的待遇」也引發外界聯想，甚至登上韓網熱搜。