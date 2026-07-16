人氣男神見面會下台互動！　8月來台倒數「親自遞麥」霸氣寵粉

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣演員萩原利久首次巡迴粉絲見面會自5月正式展開，日前東京場圓滿落幕，他首度挑戰擔任活動主持人，親自掌控全場節奏，展現不同於戲劇作品中的自然魅力，也讓粉絲看見他最真實的一面。而他即將於8月2日在台舉辦見面會，親自喊話「很開心這次有機會到台灣與大家見面，我自己也非常期待，希望能打造一場最能展現自己特色的見面會。」

▲萩原利久在5月東京見面會時，親自遞麥給粉絲。（圖／CT Corporation提供）



回想起5月東京場首度擔任主持人的心情，萩原利久表示：「這是我第一次舉辦粉絲見面會，同時還要自己擔任主持，對我來說是很有挑戰性的經驗。不過，也因為如此，我覺得能用更近的距離與粉絲們一起享受相處的時光。」在東京場有粉絲教萩原利久說中文的「我愛你」，一連講了好幾次，這回台北見面會剛好派得上用場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲萩原利久即將來到台北與粉絲見面。（圖／CT Corporation提供）



東京場另外一個橋段，便是問題互動時間，不同於一般由工作人員協助遞送麥克風給粉絲，萩原利久親自拿著麥克風走下舞台，直接走進粉絲座位區，到提問粉絲身邊聆聽問題，讓現場充滿驚喜與笑聲，也拉近與粉絲間的距離。

這項互動橋段台北場也將保留，對當天的粉絲而言，無虞是一段特別的互動時間。另外，見面會結束後，萩原利久也將親自與每位到場粉絲道別，近距離向大家表達感謝。

「萩原利久 Riku Hagiwara ASIA Fan Meeting Tour 2026 in TAIPEI」將於8月2日在台北登場，目前遠大售票還有少數票券釋出，粉絲們可把握最後購票機會，親身感受萩原利久近距離互動的魅力，與他共度難忘的相聚時光。