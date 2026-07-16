阿圓拆五月天盲盒遭扯「不尊重冠佑」　還原真相回應：我問心無愧

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食等主題影片走紅，頻道訂閱數於日前突破百萬大關。她在13日曾上傳一支拆五月天盲盒的短影音，沒想到竟掀起疑似不尊重團員冠佑的爭議。對此，阿圓於16日出面回應，強調「我問心無愧」。

▲阿圓本身就是五月天的忠實歌迷。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

阿圓在日前上傳的開箱影片中，和相信音樂的前工作人員小納豆一起拆五月天的盲盒，第一個就開到了冠佑的代表娃娃。此時，有工作人員表示，先前開了很多盒，就是開不到冠佑的，對此，阿圓在字幕上寫道「啊唷，表示我們運氣很好」。

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然而，由於「表示我們運氣很好」與「開了很多就是開不到冠佑哥」這兩行字幕同時出現，被部分網友曲解成「不想開到冠佑」，阿圓也因此無故受到謾罵、遭質疑對冠佑不尊重。

▲阿圓拆五月天盲盒的影片意外引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓 I am CIRCLE）

對此，有看完整支影片的網友幫阿圓解釋真相，直指根本是有心人刻意斷章取義。而阿圓16日也感謝幫忙還原字幕的網友，正面回應說：「謝謝你，我的原始影片依然留存在我的IG，如果有任何質疑都可以去看那支影片！我問心無愧，也沒有任何貶低過的心態。」澄清了爭議。

▲阿圓回應。（圖／翻攝自Threads／nanaciaociao）