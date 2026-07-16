《黑暗榮耀》涎鎮女兒暴風抽高！「明年上國中」洋娃娃五官美呆了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《黑暗榮耀》於2022年開播，戲劇飾演林智妍女兒的童星吳智律當年只有8歲，現已長成11歲亭亭玉立的小女孩，近日，她客串「爸爸」鄭星一的網路節目，留著一頭波浪長捲髮，透露自己明年即將上國中，令大批觀眾驚呼「睿帥長好大了」。

▲童星吳智律在《黑暗榮耀》飾演鄭星一與演林智妍的女兒。（圖／翻攝自IG）



童星吳智律過去透過《非常律師禹英禑》 中的禹英禑童年角色出道，後來在《黑暗榮耀》飾演鄭星一與演林智妍的女兒「河睿帥」，她2022年出演戲劇時年僅8歲，近日客串網路節目的戲劇，透露自己明年即將上國中，鄭星一則感嘆「這麼努力唸書，長大了，有好好長大了！」

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▲《黑暗榮耀》裡的睿帥長大了。（圖／翻攝自YouTube）

有趣的是，智律再次現身，鄭星一帶入當年《黑暗榮耀》的角色，感性地先喊著對方「睿帥」，下一秒才改口「智律」，最後兩人分開時，鄭星一捨不得地望著智律的背影說著：「智律掰掰，妳要幸福喔！」父女倆再次聚首，勾起劇迷滿滿回憶。

事實上，智律直到近期都有參演戲劇演出，最近一部作品是朴恩斌、車銀優主演的《超能路人甲》，她與「爸爸」合體的畫面曝光後，《黑暗榮耀》劇迷紛紛留言驚呼「完全認不出來了」、「小女孩變成漂亮少女」、「還是好可愛，希望未來能看到更多作品」。