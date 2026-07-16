温昇豪曾立志當記者！爆跑過黨政新聞　因一張照片改寫人生

記者孟育民／台北報導

金鐘主持天王曾國城跨界成立YouTube頻道《你在衝啥!?》，展開探索不同人生故事的全新旅程，第一站《世新人，你在衝啥!?》回到母校世新大學，串聯不同世新人的精彩人生。第二集再迎重量級男神、世新傑出校友温昇豪登場！出道近20年的他多次入圍金鐘獎，更曾創下連續四年入圍男主角獎紀錄，並憑《我們與惡的距離》奪下戲劇節目男配角獎。他自曝當年進入世新完全沒想過當演員，而是立志成為記者，大學實習時更曾跑黨政新聞、寫新聞稿，沒想到因學長將照片投稿《Men's Uno》，意外踏入模特兒圈，最終無心插柳成為實力派演員。

▲温昇豪作客曾國城YT《你在衝啥!?》 。（圖／YT頻道「你在衝啥!?」提供 ）



兩位世新大學長一碰面便火花四射，聊到不同世代的修課制度時，現場突然把矛頭轉向曾國城，笑稱他是「古老時期的老人家」，更高喊：「拜見老佛爺！」讓他哭笑不得。緊接著「隨地大小演」登場，曾國城親自出考題，現場直接搬出道具床考驗温昇豪即興演技，沒想到他一見床便興奮笑喊：「我最喜歡拍床戲！」隨即躺上床接受挑戰，從熟睡、翻身、看時鐘、繼續賴床到臭臉起床，全程零台詞完成演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾國城下一秒也不甘示弱，更換睡衣親自上床PK演技，沒想到一個翻身便直接彈起，矯健身手讓眾人驚呼：「您這個年紀、這個身手，除了洪金寶之外，應該沒有人可以馬上彈起來！」兩位大學長互虧笑翻全場。