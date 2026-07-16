男星化身改造人裝機械手臂！　訴心聲：給全部了還要怎麼證明？

記者蔡琛儀／台北報導

歌手王謙將推出新歌〈剖開我〉，新歌唱出「付出所有卻換不到回應」的心碎情緒，MV更化身「改造人」，裝上機械手臂，象徵一個人為了被愛、被理解，不斷改變自己，甚至犧牲原本的模樣。他坦言，〈剖開我〉最想傳達的，就是一句許多人都曾在心裡吶喊過的話：「我都已經給了全部，你還要我怎麼證明？」

▲王謙推出新歌〈剖開我〉。（圖／形上娛樂提供）

〈剖開我〉創作靈感源自王謙一路投入音樂的心境，但他希望歌曲不只是自己的故事，而是每個人都能從中找到共鳴。無論是愛情、友情、夢想，或任何曾經努力守護的人事物，都可能經歷傾盡所有，卻始終得不到肯定的失落，因此希望藉由這首歌陪伴每一位曾受傷的人。

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歌曲以木吉他揭開序幕，營造獨自與內心對話的孤寂氛圍，隨著情緒層層堆疊，副歌加入完整樂團編制，將壓抑已久的情感一次釋放。尾聲更安排震撼吉他Solo，大量運用刮弦聲模擬鋸子切割的聲音，宛如一層層將自己「剖開」，只盼對方看見最真實的內心，而久久不散的殘響，也像是一聲始終沒有回應的呼喊。

▲王謙化身「改造人」，裝上機械手臂。（圖／形上娛樂提供）

延續歌曲世界觀，〈剖開我〉MV打造充滿未來感的場景，王謙首次挑戰裝上機械手臂演出。他表示，團隊一開始就決定以「改造人」作為故事主軸，因為當一個人為了被愛、被理解，不惜一次次改變自己，甚至犧牲原本的樣子，正是〈剖開我〉最核心的情感，也希望透過這樣的畫面，引起更多人的共鳴。