不是陳漢典！Lulu牽手大咖男星畫面曝光：夢幻聯動

記者蔡琛儀／台北報導

雙人漫才團體達康.come跨足音樂圈，推出新歌〈明天我會是更好的人嗎〉MV，首度拍攝MV就找來Lulu（黃路梓茵）與黃迪揚跨刀主演，兩人化身「魯蛇情侶」，以荒誕又幽默的方式演繹小人物的無奈人生。達康.come直呼，能邀請兩位才華洋溢的好友加入「達康宇宙」，實在非常榮幸。

▲▼「達康.come」〈明天我會是更好的人嗎〉MV，力邀Lulu、黃迪揚出演。（圖／有笑果漫才提供）

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達康.come由阿達與康康組成，自2013年成軍以來深受觀眾喜愛，YouTube累積超過20萬訂閱、1.1億次觀看。今年推出首張EP《明天初老的我不在你眼裡》，收錄〈我不在你的眼裡〉、〈初老的證明題〉及〈明天我會是更好的人嗎〉3首作品，並邀來金曲製作人柯智豪操刀，將劇場音樂喜劇轉化為錄音作品，展現兩人全新的創作面貌。

Lulu透露自己一直是達康.come鐵粉，只要有演出幾乎都會到場支持，「能參與他們第一支MV，就像是身為粉絲送上的祝福。」黃迪揚也表示，兩人都是自己敬重的好友與前輩，因此即使工作撞期，仍排除萬難力挺到底。MV中兩人飾演被現實壓得喘不過氣的情侶，不僅含淚吃宵夜，甚至騎著蟑螂追夢，荒謬情節讓兩位演員直呼演得相當過癮。

▲雙人漫才團體「達康.come」和Lulu、黃迪揚擁有好交情。（圖／有笑果漫才提供）



首次拍攝MV的達康.come也大呼新鮮，康康盛讚劇組與演員都相當專業，阿達則笑說自己還偷偷替角色加戲，甚至設定成躲在浴簾後偷看Lulu、最後卻哭得比對方還慘。黃迪揚直言MV讓他回想到剛出道的辛苦狀態，Lulu則表示：「喜劇演員乘載比平常人更多悲傷，他們把過期的悲劇變成喜劇，達康的歌就跟他們的喜劇表演很像，用幽默的方式去詮釋現實的無奈，讓人又想哭又想笑，而且這次跟我一起演出的阿迪也是很厲害的喜劇演員，真是一次夢幻聯動！ 」