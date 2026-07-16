ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金宇彬新婚寵妻「幫申敏兒打廣告」
小S女兒拍戲敬業「嘴吐蛞蝓」
「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李英愛 鄭浩英 始源 蔡英文 王時政 林莎 邊荷律 王仁甫

高欣欣遊東京「弟弟突中風急開刀」！　她揭台日照護不同之處

記者蔡宜芳／綜合報導

本土劇女星高欣欣16日在社群透露，她與弟弟、弟妹首次安排日本之旅，沒想到，弟弟一落地東京，便緊急送醫開刀。經歷這場驚魂記，她也分享了日本醫院的照護與台灣的不同之處，呼籲大家要珍惜當下與健康。

▲▼高欣欣遊東京「弟弟突中風急開刀」。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

▲高欣欣日前和家人到日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣透露，因為自己和弟弟從未一起出門旅行，這次特別與弟妹一起安排了日本之旅，「弟弟出發的那一天，剛好颱風來襲，我們被航空公司通知了延期出發，想一想，也許這是一個徵兆吧！」後來，抵達東京當晚，在民宿確認鑰匙時，高欣欣發現弟弟虛弱地一直坐在地上、無法爬起來，「這時候我發現不對勁，弟妹一直叫他，弟弟虛弱的回應好似很想睡覺。」高欣欣仔細一看，驚覺弟弟的臉開始變形、有中風的跡象，便急忙請日本親戚叫救護車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了醫院後，高欣欣的弟弟被診斷出「大腦中動脈堵塞」，必須立刻開刀。高欣欣坦言，自己當時腦袋一片空白，只想著救弟弟，於是簽下同意書，所幸手術順利。

▲▼高欣欣遊東京「弟弟突中風急開刀」。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

▲高欣欣透露弟弟因突然中風，在日本當地動手術。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣提到，日本加護病房的探視需要先預約，且每位病人每天只有一次探視機會，不論來幾位家屬，都只有30分鐘，這點與台灣相當類似。不過，日本病患一旦住院，全程的照護都由醫護團隊負責，沒有私人看護，家屬能陪伴的時間，就是每天那短短的30分鐘。

高欣欣表示，好在有親戚協助溝通，她也深刻感受到日本醫院非常重視醫病溝通，每次重要的檢查報告、使用藥物及影像資料，都會列印成圖文說明，並由醫師逐項解說。制度化與專業的細節，讓她在不能陪伴弟弟的漫長時間裡，感到非常放心，對「照護」也有了全新體會。

對於這次意外，高欣欣直言自己體會到健康的身體，需要好的飲食習慣和適度運動，以及珍惜當下的重要性。同時，她也特別在文末以標籤提醒網友「海外醫療旅平不便險」與「個人國內醫療保險」以及注意「家族病史」的重要。

▲▼高欣欣遊東京「弟弟突中風急開刀」。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

▲高欣欣表示弟弟已經平安轉入普通病房。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣社群全文：

我想重新再陳述、更正一下，以免大家有所誤會～
這篇發文有點長，但卻是我人生經歷當中非常難忘而特別的，我想也許我的朋友或我的粉絲都有可能經歷這樣的情形，希望這篇文章對大家都有幫助。
前陣子和弟弟一起把高家的祖先安排妥當之後，和弟弟聊起，從來未曾一起出門旅行，一次和弟妹弟弟一起安排了日本之旅。
弟弟出發的那一天剛好颱風來襲，我們被航空公司通知了延期出發，想一想，也許這是一個徵兆吧！
因為我和弟弟來說，這是個很特別的行程，居然在日本住院了！而且進了手術室！
請大家放心，不是我。
事情的發生是這樣的， 7月14號我們落地東京之後就前往當晚住宿的民宿，入住有很多鑰匙必須要確認打開而天氣又非常的悶熱我和弟妹一起研究那些鑰匙該怎麼打開的時候發現弟弟一直坐在地上，本以為他是天氣太熱，但後來當我們把所有的步驟弄完之後，他卻無法從地上爬起來，這時候我發現不對勁，弟妹一直叫他，弟弟虛弱的回應好似很想睡覺，但是我開始發現他的臉不太一樣，感覺並不是普通的疲累，因為臉開始變形有中風的跡象，於是趕快請陪伴我們的日本親戚趕快叫救護車送到醫院急診，到了醫院才知道弟弟是「大腦中動脈堵塞」，醫生建議我們立即開刀處理，當時我的腦袋一片空白，只想著救弟弟，於是簽了同意書，趕緊送開刀房。
能夠在這個時候寫這篇文章，除了和大家報平安之外，還有就是我深刻感覺到在日本的住院的不同。
因為弟弟開刀完回到加護病房觀察，這時到院探訪者必須先登記、領取訪客識別證，才能進入醫院。ICU（加護病房）的探視時間為每天下午1點至晚上8點，每位病人每天只有一次探視機會，不論來幾位家屬，都只有30分鐘，而且必須事先預約時段，再由醫護人員帶領進入病房。
這一點和台灣是類似的。
不過在日本病人一旦住院後，全程的照護與護理都由醫護團隊負責，沒有私人看護，家屬能陪伴的時間，就是每天那短短的30分鐘。
另外，還好我們有親戚幫我們溝通語言的部分。感受到醫院也非常重視醫病溝通。每次的重要檢查報告、使用的藥物，以及X光、電腦斷層等影像資料，都會列印成圖文說明，由醫師逐項向家屬解說，並提供一份完整資料讓家屬留存。
每個環節都能感受到制度化與專業，也讓家屬更清楚了解病人的治療狀況。
雖然能進ICU陪伴弟弟的時間不長，但從日本醫護對病人照顧的每一個細節，讓我對「照護」有了另一種體會。
這段經歷，讓我更深刻體會健康的身體，需要好的飲食習慣和適度運動的重要性，成為我更珍惜當下的提醒～

#海外醫療旅平不便險
#個人國內醫療保險
#家族病史

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

高欣欣

推薦閱讀

子瑜才爆離開JYP！TWICE娜璉媽媽突發聲「該享應有待遇」網炸鍋

子瑜才爆離開JYP！TWICE娜璉媽媽突發聲「該享應有待遇」網炸鍋

8小時前

狂點20次飛機餐！78萬訂閱YouTuber遭炎上　刪片2度道歉：是我太興奮

狂點20次飛機餐！78萬訂閱YouTuber遭炎上　刪片2度道歉：是我太興奮

5小時前

子瑜後第二人！JYP再推台灣女孩　17歲謝佳軒美到韓網暴動

子瑜後第二人！JYP再推台灣女孩　17歲謝佳軒美到韓網暴動

4小時前

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

7/15 12:57

「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世　丈夫獨自養2娃：我不會被打倒

「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世　丈夫獨自養2娃：我不會被打倒

5小時前

八點檔女星驚吐「快要失業了」！暴瘦19KG求戲拍…獨扛病母洗腎費

八點檔女星驚吐「快要失業了」！暴瘦19KG求戲拍…獨扛病母洗腎費

7小時前

杜汶澤麵館出事了！突開除店長「金錢借貸與我無關」發聲明切割

杜汶澤麵館出事了！突開除店長「金錢借貸與我無關」發聲明切割

7小時前

3度酒駕遭炎上！百萬吃播網紅復出「瘦到認不出」憔悴模樣曝光

3度酒駕遭炎上！百萬吃播網紅復出「瘦到認不出」憔悴模樣曝光

6小時前

始源在台拍廣告「釣出蔡英文喊崔議員」　他丟爆笑哏圖喊：天才啊

始源在台拍廣告「釣出蔡英文喊崔議員」　他丟爆笑哏圖喊：天才啊

20小時前

蔡黃汝驚爆健康亮紅燈！身體機能失常「每日服藥」　鬆口阿璞11年婚嫁進度

蔡黃汝驚爆健康亮紅燈！身體機能失常「每日服藥」　鬆口阿璞11年婚嫁進度

7/15 15:45

最辣小提琴家是她！70歲富商「出2000萬包養」滿足1特殊需求

最辣小提琴家是她！70歲富商「出2000萬包養」滿足1特殊需求

7/14 21:04

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

林莎、邊荷律入主《飢餓》！全新陣容曝光　首錄爆和王仁甫起衝突

7/15 13:52

熱門影音

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲
周興哲《歌手》挑戰唱跳 慘遭淘汰..那英哭了：怎麼搞的

周興哲《歌手》挑戰唱跳 慘遭淘汰..那英哭了：怎麼搞的
林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD
盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」

盧廣仲一本正經講幹話　 「下次去北流，就是下次了」
周興哲自曝要重返《歌手》　唱跳慘被淘汰「當下一片空白」

周興哲自曝要重返《歌手》　唱跳慘被淘汰「當下一片空白」
張秀卿「七聖筊」被選中　演出媽祖她淚崩感恩

張秀卿「七聖筊」被選中　演出媽祖她淚崩感恩
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
明年金曲還是A-Lin主持？　陳鎮川親回：要重新標案

明年金曲還是A-Lin主持？　陳鎮川親回：要重新標案
鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張
安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！

安海瑟薇「挺大孕肚」現身　水藍禮服超仙..根本最美孕婦！
IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」

IU、李鐘碩證實4年情斷！「決定以好同事身份相處」
Minnie爸初見練習生宿舍　傻眼：我女兒要住在這？

Minnie爸初見練習生宿舍　傻眼：我女兒要住在這？
阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

隋棠床戰劉冠廷..求老公Tony別看　他看完裝鎮定：期待妳完全屬於我

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

【社畜時代の畜味番外篇】你的同事裡總有幾個是甩手掌櫃 蝦爆!! | 張洋 英國捲毛貓 晶晶

看更多

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

八點檔男星「載前女友」煞車失靈摔落山坡　私下拍戲敬業態度曝光

23分鐘前10

TWICE續約傳聞延燒！娜璉長文「以更好的模樣再見」吐真實心情

37分鐘前0

人氣男神見面會下台互動！　8月來台倒數「親自遞麥」霸氣寵粉

50分鐘前0

《黑暗榮耀》涎鎮女兒暴風抽高！「明年上國中」洋娃娃五官美呆了

53分鐘前0

陳仙梅驚曝爸爸急送醫！　無外傷「右腿滿是水泡」嚇壞全家

1小時前0

郭雪芙當媽！新戲挑戰超大「女兒是李沐」　夫家一字排開含金量超高

1小時前0

男星化身改造人裝機械手臂！　訴心聲：給全部了還要怎麼證明？

1小時前0

温昇豪曾立志當記者！爆跑過黨政新聞　因一張照片改寫人生

1小時前1

高欣欣遊東京「弟弟突中風急開刀」！　她揭台日照護不同之處

1小時前0

不是陳漢典！Lulu牽手大咖男星畫面曝光：夢幻聯動

讀者迴響

熱門新聞

  1. TWICE娜璉也跟進離開？媽媽發文「該享應有待遇」
    8小時前147
  2. 狂點20次飛機餐！78萬YTR遭炎上　刪片2度道歉
    5小時前124
  3. 子瑜後第二人！JYP再推台灣女孩　17歲謝佳軒曝光
    4小時前5220
  4. 李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲
    7/15 12:57129
  5. 「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世　丈夫獨自養2娃：我不會被打倒
    5小時前21
  6. 八點檔女星驚吐「快要失業了」！獨扛病母洗腎費
    7小時前86
  7. 杜汶澤麵館出事了！突開除店長「金錢借貸與我無關」
    7小時前2217
  8. 3度酒駕！百萬網紅復出「瘦到認不出」憔悴樣曝光
    6小時前4
  9. 始源在台拍廣告「釣出蔡英文喊崔議員」他丟爆笑哏圖
    20小時前368
  10. 蔡黃汝驚爆健康亮紅燈！身體機能失常「每日服藥」　
    7/15 15:4521
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合