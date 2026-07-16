高欣欣遊東京「弟弟突中風急開刀」！　她揭台日照護不同之處

記者蔡宜芳／綜合報導

本土劇女星高欣欣16日在社群透露，她與弟弟、弟妹首次安排日本之旅，沒想到，弟弟一落地東京，便緊急送醫開刀。經歷這場驚魂記，她也分享了日本醫院的照護與台灣的不同之處，呼籲大家要珍惜當下與健康。

▲高欣欣日前和家人到日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣透露，因為自己和弟弟從未一起出門旅行，這次特別與弟妹一起安排了日本之旅，「弟弟出發的那一天，剛好颱風來襲，我們被航空公司通知了延期出發，想一想，也許這是一個徵兆吧！」後來，抵達東京當晚，在民宿確認鑰匙時，高欣欣發現弟弟虛弱地一直坐在地上、無法爬起來，「這時候我發現不對勁，弟妹一直叫他，弟弟虛弱的回應好似很想睡覺。」高欣欣仔細一看，驚覺弟弟的臉開始變形、有中風的跡象，便急忙請日本親戚叫救護車。

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到了醫院後，高欣欣的弟弟被診斷出「大腦中動脈堵塞」，必須立刻開刀。高欣欣坦言，自己當時腦袋一片空白，只想著救弟弟，於是簽下同意書，所幸手術順利。

▲高欣欣透露弟弟因突然中風，在日本當地動手術。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣提到，日本加護病房的探視需要先預約，且每位病人每天只有一次探視機會，不論來幾位家屬，都只有30分鐘，這點與台灣相當類似。不過，日本病患一旦住院，全程的照護都由醫護團隊負責，沒有私人看護，家屬能陪伴的時間，就是每天那短短的30分鐘。

高欣欣表示，好在有親戚協助溝通，她也深刻感受到日本醫院非常重視醫病溝通，每次重要的檢查報告、使用藥物及影像資料，都會列印成圖文說明，並由醫師逐項解說。制度化與專業的細節，讓她在不能陪伴弟弟的漫長時間裡，感到非常放心，對「照護」也有了全新體會。

對於這次意外，高欣欣直言自己體會到健康的身體，需要好的飲食習慣和適度運動，以及珍惜當下的重要性。同時，她也特別在文末以標籤提醒網友「海外醫療旅平不便險」與「個人國內醫療保險」以及注意「家族病史」的重要。

▲高欣欣表示弟弟已經平安轉入普通病房。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣社群全文：

我想重新再陳述、更正一下，以免大家有所誤會～

這篇發文有點長，但卻是我人生經歷當中非常難忘而特別的，我想也許我的朋友或我的粉絲都有可能經歷這樣的情形，希望這篇文章對大家都有幫助。

前陣子和弟弟一起把高家的祖先安排妥當之後，和弟弟聊起，從來未曾一起出門旅行，一次和弟妹弟弟一起安排了日本之旅。

弟弟出發的那一天剛好颱風來襲，我們被航空公司通知了延期出發，想一想，也許這是一個徵兆吧！

因為我和弟弟來說，這是個很特別的行程，居然在日本住院了！而且進了手術室！

請大家放心，不是我。

事情的發生是這樣的， 7月14號我們落地東京之後就前往當晚住宿的民宿，入住有很多鑰匙必須要確認打開而天氣又非常的悶熱我和弟妹一起研究那些鑰匙該怎麼打開的時候發現弟弟一直坐在地上，本以為他是天氣太熱，但後來當我們把所有的步驟弄完之後，他卻無法從地上爬起來，這時候我發現不對勁，弟妹一直叫他，弟弟虛弱的回應好似很想睡覺，但是我開始發現他的臉不太一樣，感覺並不是普通的疲累，因為臉開始變形有中風的跡象，於是趕快請陪伴我們的日本親戚趕快叫救護車送到醫院急診，到了醫院才知道弟弟是「大腦中動脈堵塞」，醫生建議我們立即開刀處理，當時我的腦袋一片空白，只想著救弟弟，於是簽了同意書，趕緊送開刀房。

能夠在這個時候寫這篇文章，除了和大家報平安之外，還有就是我深刻感覺到在日本的住院的不同。

因為弟弟開刀完回到加護病房觀察，這時到院探訪者必須先登記、領取訪客識別證，才能進入醫院。ICU（加護病房）的探視時間為每天下午1點至晚上8點，每位病人每天只有一次探視機會，不論來幾位家屬，都只有30分鐘，而且必須事先預約時段，再由醫護人員帶領進入病房。

這一點和台灣是類似的。

不過在日本病人一旦住院後，全程的照護與護理都由醫護團隊負責，沒有私人看護，家屬能陪伴的時間，就是每天那短短的30分鐘。

另外，還好我們有親戚幫我們溝通語言的部分。感受到醫院也非常重視醫病溝通。每次的重要檢查報告、使用的藥物，以及X光、電腦斷層等影像資料，都會列印成圖文說明，由醫師逐項向家屬解說，並提供一份完整資料讓家屬留存。

每個環節都能感受到制度化與專業，也讓家屬更清楚了解病人的治療狀況。

雖然能進ICU陪伴弟弟的時間不長，但從日本醫護對病人照顧的每一個細節，讓我對「照護」有了另一種體會。

這段經歷，讓我更深刻體會健康的身體，需要好的飲食習慣和適度運動的重要性，成為我更珍惜當下的提醒～

#海外醫療旅平不便險

#個人國內醫療保險

#家族病史