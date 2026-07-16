李國毅太陽「曝曬8小時脫皮」變黑炭　姚淳耀飛車追逐…下一秒GG！

記者黃庠棻／台北報導

瀚草影視年度旗艦影集《成名在望》將於7月25日正式開播，由《模仿犯》、《誰是被害者》金牌監製湯昇榮率領頂尖團隊操刀，以2008年金融海嘯為背景，融合真實社會事件，打造犯罪、刑偵、商戰交織的社會寫實犯罪劇。今（16）日該劇舉辦首映記者會，主演李國毅、姚淳耀、蔡亘晏、喬瑟夫等人皆一同出席。

▲《成名在望》舉辦首映記者會。（圖／記者周宸亘攝）

李國毅在《成名在望》中飾演一位刑警，挑戰全素顏演出，笑說「還可以節省梳化時間」，只不過裸膚上陣也讓他在大太陽底下吃盡苦頭，一天曝曬6到8小時，導致全身脫皮，就連對戲演員姚淳耀都演到中暑，拍戲拍到最後曬到整個人變黑炭，體脂也從14降到11。

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▲李國毅出席《成名在望》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

姚淳耀在片中一開始是位汽車維修員，與李國毅是高中同學，原本是成績好、家世好的富家子弟，卻因為家中遭逢變故而讓友情產生變化，長大之後雙方有不少激烈爭執的戲碼，尤其雙方還有挑戰開車追逐，他大讚對方「開車技術超好」，他則是因為要開手排車，導演喊action之後，他還發不動車子，尷尬笑指自己「很落漆」。

▲姚淳耀出席《成名在望》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

而蔡亘晏（爆花）這次不僅與李國毅也有逼車戲碼，讓她拍完後直接腿軟之外，她還在戲裡挑戰飾演女團成員，笑說唱跳是很大的挑戰「花很多時間催眠自己，每次去練舞室還是會很赤裸」，幸好飾演她女團夥伴的演員是管罄，雙方是大學同學、相識已久，所以不需要花很多時間培養默契。

▲蔡亘晏出席《成名在望》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

另外，蔡亘晏這次與黃迪揚飾演夫妻，兩人也有不少激烈爭執的戲碼，她甚至在戲裡被有被「家暴」的畫面，幸好雙方已經認識許久，在開拍前她說道「你就真打，我們速戰速決」，有一場情緒張力很強的巴掌對打戲，大約拍了5次就結束。

▲姚淳耀、蔡亘晏、李國毅出席《成名在望》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

被問到丈夫黃健瑋是否已經看到被家暴的畫面，蔡亘晏坦言「還沒」，但老公已經看到她唱跳的模樣，笑說「他很喜歡」；因為劇情需要，甚至連姚淳耀也挑戰了唱跳，他透露自己有在家跳給太太看，老婆給予的評價是「跳很好，下次不要跳了。」