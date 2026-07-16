B1A4宣布來台！15週年台北開唱「1對1自拍」超狂福利曝光

記者林汝珊／台北報導

迎接出道15週年里程碑的韓國人氣男團B1A4，今（16日）宣布《2026 B1A4 Fan concert in TAIPEI》，將於9月28日前進台北Legacy TERA開唱，粉絲福利同樣是15週年級別的等級，放送全場Hi-Touch、VIP專享彩排與1對1自拍抽選機會，演唱會門票預計於7月22日中午12點於FunOne Tickets售票系統全面啟售。

▲B1A4宣布來台。（圖／網銀國際影視提供）

B1A4今年特別選在15週年紀念日當天發行迷你專輯《SET》，看得出三帥團魂爆發，這次實體專輯視覺設計為 「剪刀、石頭、布」主題，三個元素缺一不可、也象徵三人與粉絲之間緊密的連繫，細節滿滿的巧思令粉絲感動不已。主打歌曲則散發團體獨有的清爽感，卻又有著更加成熟的舞台魅力，音樂節目打歌舞台上自在玩樂、開麥展現穩健唱功，現場粉絲的應援聲響亮，讓粉絲紛紛直呼：「我為我們的BANA們感到無比驕傲！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

15週年紀念演唱會以 〈D-DAY〉 為名，配合官方粉絲俱樂部BANA於韓國的成立紀念日7月31日，率先在韓國揭開序幕，之後也將陸續於日本及台灣舉辦，是一場別具意義的演唱會。將帶來滿滿的經典「回憶殺」舞台與全新音樂火花。

超狂粉絲福利，凡購票入場的粉絲，全場皆享有Hi-Touch（近距離擊掌）與台北站限定小卡一套，針對各票價區亦有3對1合照、3對10合照、簽名拍立得及簽名海報等抽選福利項目，VIP區粉絲則可專享參與演出前的Sound Check（彩排），還有機會幸運抽中極度珍貴的「1對1手機自拍」，獨享近距離合照專屬時光，展現紀念15週年的寵粉誠意。