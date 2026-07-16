神秘長髮男與黃大煒、Vicky被爆三人行　他揭私下真實關係：不可能

記者黃庠棻／台北報導

「搖滾教父」黃大煒離世後，身後風波依舊未平，近日外界傳出他生前與女友Vicky及音樂工作夥伴POLO WL維持「三人行」關係，引發外界諸多揣測。與黃大煒合作《化外之醫》的知名製作人湯昇榮，今（16）日出席新戲《成名在望》記者會，聽聞此傳言當場傻眼，直呼「不可能啦！POLO就是小弟，這完全是無稽之談。」

▲黃大煒、Vicky與POLO WL。（圖／翻攝黃大煒IG）

湯昇榮與黃大煒、Vicky相識超過20年，甚至曾親自參與兩人當年宣布交往的派對。談到外界鬧得沸沸揚揚的同居傳聞，湯昇榮斬釘截鐵地表示「不太可能」，並透露在自己眼裡，黃大煒在日常生活中根本是個「生活白痴」，所有工作與生活的大小細節，一向都由女友Vicky在背後悉心打理。

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▲監製湯昇榮（左二）。（圖／記者周宸亘攝）

至於被捲入風波的POLO，湯昇榮則形容「他就是個大男孩，心思只專注在音樂工作上。」直言外界將三人的工作與同住關係描繪成感情糾葛，實在太過牽強。

▲黃大煒、Vicky與POLO WL。（圖／翻攝黃大煒IG）

除了替好友澄清傳聞，湯昇榮也坦言十分擔心Vicky目前的心理狀態，害怕她會因為悲傷與外界輿論而生病。他感傷地表示，最近看著Vicky不斷在社群平台上PO出黃大煒生前的影像，令人相當鼻酸。

▲黃大煒、Vicky與POLO WL。（圖／翻攝黃大煒IG）

湯昇榮透露，以前傳訊息給Vicky時，對方總是秒回，但自從黃大煒過世後，他第一時間傳訊表達關心，Vicky卻隔了整整一週才回覆，目前回訊的速度也變得十分緩慢，顯見尚未走出傷痛。

▲監製湯昇榮（左二）。（圖／記者周宸亘攝）

對於黃大煒當初突然決定前往夏威夷，湯昇榮也表示當時感到很詫異，但強調認識兩人20多年來，從未聽說過他們分手的消息，希望外界能給家屬多一點空間，讓逝者安息。