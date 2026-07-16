女兒1歲半「開始只穿長褲出門」！熊熊揭大腿粉紅印記真相：天生的

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）2023年結婚後，隔年生下女兒鈮霓後，目前正懷有第二胎男寶。不時分享育兒日常的她，近日在社群平台揭曉女兒大腿上那些紅斑的真相。

▲鈮霓是熊熊的大女兒。（圖／翻攝自Instagram／bearmars2023214）



熊熊透露，鈮霓大概從一歲半過後，出門就開始只穿長褲。有時候天氣太熱，她想說幫女兒換上比較涼爽的短褲或短裙，小朋友反而會問：「鈮霓的褲子勒？」堅持一定要穿長褲。

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正因為鈮霓對長褲的極度堅持，平時鮮少有機會露出雙腿。熊熊無奈地說，所以每當女兒難得露腿的時候，腿上明顯的紅色印記總會引來周遭的目光，甚至時常被關切詢問：「腿怎麼了？！」

▲鈮霓的大腿有粉紅印記。（圖／翻攝自Instagram／bearmars2023214）



面對外界關心，熊熊特地曬出鈮霓的照片解答。只見女兒右大腿有兩塊紅斑，「其實沒事喔～只是天生的粉紅胎記而已啦！」為了進一步證實，她也附上另一張腿部特寫，清楚可見相同的紅色印記早就在孩子小時候就存在，證明那並非受傷，而是獨一無二的胎記。

▲鈮霓從小就有那塊胎記。（圖／翻攝自Instagram／bearmars2023214）