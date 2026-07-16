串流收視週榜／《野狗骨頭》4陸劇神仙打架！復仇系AI短劇首奪冠

記者陳芊秀／綜合報導

7月串流平台戲劇新作、話題電影輪番上線，串流收視迎來近期最強激戰！從蘇志燮《金特務：本色回歸》蟬聯Netflix全球非英語榜冠軍，《鐵拳教育》觀看次數狂破5490萬次，接著大陸暑期檔4部新劇在台灣同步展開收視對決，還有台綜《請世界吃桌》爆紅。另外，首度有AI短劇《炤炤其華》在iQIYI短劇榜奪冠，AI短劇時代來臨，跟著《ETtoday星光雲》來關注最新一週收視排行。

《金特務》制霸版圖翻倍

▲《金特務》觀看破2000萬。（圖／翻攝自韓網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇志燮主演的韓劇《金特務：本色回歸》，強勢蟬聯Netflix全球非英語冠軍。本劇繼上週觀看數破千萬，最新一週更新至6集，熱度不但沒有減退，單週持續狂吸910萬次觀看。最驚人的是，其奪冠版圖從上週的11國直接「翻倍暴增」至全球22個國家與地區登頂第一，包含台灣與南韓，並在72國進入熱門Top 10！該劇開播至今僅3週，而且尚未播畢，在全球累積觀看次數已火速突破2620萬次。

《鐵拳教育》差60萬將再改寫韓劇史榜

▲《鐵拳教育》將追上《殭屍校園》。（圖／翻攝自韓網）

金武烈主演的《鐵拳教育》，劇集累積觀看達5490萬次，上線邁入第六週，單週仍多達360萬次觀看，累積觀看次數衝上5490萬次！目前該劇與Netflix原創韓劇史榜第四名《殭屍校園》的5550萬次相比，僅差60萬次的極微幅差距，預計下週就可以成績超車，再度刷新原創韓劇的歷史排行。

4暑期陸劇神仙打架！2現偶出自台灣導演

大陸暑期檔7月陸續開播多部新作，搶攻暑期收視大餅，主演皆是當紅一線演員，這一波收視戰堪稱「神仙打架」，同時也在台灣開打。其中2部現代偶像劇導演皆是台灣導演。

▲《燦如繁星》導演是台灣導演李青蓉。（圖／翻攝自臉書）

《燦如繁星》由虞書欣搭檔陳靖可，改編自晉江文學城長洱的小說《狹路》，描述心理學博士「林晚星」在遭遇變故後回到家鄉任教，並邂逅頂級教練「王法」，兩人帶領一群成績不佳的足球隊學生逆襲追夢。該劇由台灣導演李青蓉執導，7月5日開播即空降iQIYI長劇類冠軍，並登上MyVideo熱門榜第3名。

▲《野狗骨頭》導演是出身台灣的劉俊傑。（圖／MyVideo提供）

《野狗骨頭》由宋威龍、張婧儀領銜主演，以2010年代為時代背景，描述社會底層一對沒有血緣關係的「兄妹」之間的宿命虐戀，導演是曾在台灣執導無數經典偶像劇，被封為「偶像劇教父」的劉俊傑。而導演年近7旬仍寶刀未老，播出以來在陸網討論熱度極高，劇集在台灣3家串流平台上線，首週登上MyVideo冠軍，在friDay影音進入熱門第5名、Hami Video挺進第9名。

▲《百花殺》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

《百花殺》由孟子義搭檔何與主演，描述重生復仇與勢均力敵的婚後生愛。該劇於7月9日在Disney+開播，上線第3天（11日）便逆襲登頂。

▲《雀骨》。（圖／翻攝自臉書）

《雀骨》由侯明昊搭檔18歲女星艾米主演，描述契約夫妻逐漸成為生死相守的真愛的故事。該劇是7月11日首播的原創古裝大戲，僅憑2天的累計數據便光速殺入iQIYI人氣週榜第6名，在大陸收視也直追《百花殺》、《野狗骨頭》後續排行看漲空間極大。

《請世界吃桌》蟬聯4週LINE TV冠軍

▲《請世界吃桌》。（圖／翻攝自臉書）

在暑假眾多強片、熱門劇上線的強烈夾擊下，台灣本土實境綜藝表現也相當搶眼。由台灣打造的跨國辦桌節目《請世界吃桌》，成功將台灣庶民辦桌文化空運至海外，目前不僅是LINE TV冠軍，寫下「連續4週霸榜」的現象級神話，同步在Hami Video穩居第4名，在社群平台討論熱度也逐集升高。

AI短劇《炤炤其華》奪冠

▲AI短劇《炤炤其華》、《撩爆我的西部大叔》。（圖／翻攝自微博）

iQIYI直式短劇迎來了里程碑式的變革！AI短劇《炤炤其華》成為平台第一部拿下短劇榜冠軍的作品，該劇屬於復仇題材，描述醫毒雙絕的「霍炤華」扮弱入宮復仇。面對貴妃羞辱，她以血作畫驚豔四座，更成功引來暗處皇帝周琰的注意。短劇榜第2名是純英語AI短劇《撩爆我的西部大叔》，描述20歲少女暗戀大叔監護人，兩人陷入禁忌之戀的故事。由於真人短劇持續減產，短劇市場正面臨AI短劇大崛起，未來是否有更多AI短劇登上熱門劇榜，也令外界關注。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《婚姻之後》《百花殺》開播

▲Disney+收視前3強（7/6-7/12，資訊參考Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《姜會長》霸榜5週

▲friDay影音收視週榜（7/6-7/12）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《鬼怪十週年之旅》奪冠

▲Hami Video收視週榜（7/6-7/12）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《燦如繁星》空降冠軍、AI短劇《炤炤其華》第一

▲iQIYI收視週榜（7/6-7/12）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／《請世界吃桌》4週冠軍

▲LINE TV收視週榜（7/6-7/12）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／陸劇《野狗骨頭》奪冠

▲MyVideo收視週榜（7/6-7/12）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《金特務：本色回歸》霸榜2週

▲Netflix收視週榜（7/6-7/12）。（圖／Netflix提供）

公視+／《寰宇龍虎豹》霸榜2週

▲公視+收視週榜（7/6-7/12）。（圖／公視+提供）