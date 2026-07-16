自由發揮解散10年回來了！　為他們宣布世紀合體「不收演出費」

記者蔡琛儀／台北報導

知名主持人「美麗本人」與製作人謝乾乾宣布將在8月1日於SUB Live舉辦「檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE」，還請到阿達及李伯恩睽違十年再次以「自由發揮」之姿世紀合體演出，兩人為了力挺好友，接到邀約後一口就答應，更直接表示「完全不收演出費」。

▲自由發揮阿達、李伯恩世紀合體開唱。（圖／我的檔期提供）

除了舉辦演唱會，美麗本人與謝乾乾也準備推出最新合作單曲〈Get Down 蹲得低〉，為大秀提前瘋狂造勢。歌曲延續兩人一貫的嘴砲風格，將中年危機、兄弟情誼及成年人的日常煩惱，一股腦丟進節奏之中，兩人更留下最精闢的註解：「蹲得低不一定跳得高，但一定比較不容易閃到腰。」

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除了睽違十年的自由發揮合體演出之外，「檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE」還找來J.Sheon、異鄉人以及健美國手「超級熱狗王」林敬傑助陣。

▲美麗本人、謝乾乾將舉辦「檔期弟兄演唱會 BROS IN THE SCHEDULE」。（圖／我的檔期提供）

有別於一般演唱會的座位區與搖滾區設計，主辦單位發揮影像人的創意，將所有票券正名為「工作證」，邀請觀眾一起加入團隊，開放「導演組」、「舞監組」、「導播攝影組」、「燈光組」，讓觀眾不只是坐在台下，而是真正拿起工作器材參與演出，甚至能將捕捉畫面，即時投影到現場LED大螢幕上，徹底打破台前與幕後的界線。購票洽KKTIX。