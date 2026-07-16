台鋼MC「誤用支語」道歉！估狗了才知道：平常真的沒注意文字細節

記者潘慧中／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）目前是中華職棒台鋼雄鷹MC，不時會和粉絲分享心情的她，16日在社群平台吐露從業多年的心聲。因為有時候會被指正使用支語，她最近決定請AI幫忙整理常見支語，「以後會小心在訪問的時候不要用到。」

▲沐妍發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



面對外界意見，沐妍坦言過去的自己很像直女，加上偶爾想叛逆的牡羊座性格，若邏輯無法說服她，就容易產生「人家越講我偏不」的毛病。但最近她悟出新道理，那就是面對情人就該避開對方不愛的事物，因此決定把球迷當作情人，既然大家不愛支語，她就努力避免。

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▲沐妍請ChatGPT整理常見支語清單。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



針對頻繁使用支語的爭議，沐妍澄清她其實不常看抖音，連陸劇都很少看，所以真的不熟悉什麼是支語。每次收到球迷私訊都感到驚訝，往往是「估狗了才知道原來那些是支語呀」。對於平時沒有注意到這些文字細節，她也向大眾表達歉意。

為避免再誤踩雷區，沐妍特地請ChatGPT整理常見支語清單。沒想到一看讓她嚇壞了，原來常聽到的「儀式感、情緒價值、拿捏、直播帶貨、對接」等詞都算支語。她無奈地說，常聽客戶講或IG內文這樣寫就拿來用，「買尬～我昏倒！」

▲沐妍目前是中華職棒台鋼雄鷹MC。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



儘管如此，沐妍仍承諾會努力記住。她感性表示，因為大家愛台鋼雄鷹，所以她願意為球迷去努力改變，「但沒必要的謾罵，我覺得就省省了。雖然我愛你們，所以願意努力改變進步；但是不理智的情人，我們還是要放生。」