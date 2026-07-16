香港女團宣佈來台開唱！點名最想合作黃宣：超欣賞他的Groove

記者蔡琛儀／台北報導

香港全女子樂團WHIZZ正式啟動全新「BLUE HOURS」亞洲巡迴演唱會，將於8月唱進台北、台中、高雄三地，也是成軍7年來首度解鎖台灣中南部舞台。由主唱王雨山、吉他手Moo、貝斯手Bowie及鼓手Jess組成的她們，曾奪下「中港澳青年樂隊大賽」冠軍，還曾登上台灣火球祭，以爆發力十足的現場演出圈粉無數，如今將帶著最新專輯再次來台。

▲「香港全女子樂團」WHIZZ 8月來台開唱。（圖／WHIZZ提供）

對於首次前進高雄演出，WHIZZ難掩期待，笑說最想探索當地美食，更因喜愛高雄出身樂團大象體操而對這座城市充滿親切感。她們也分享，每次來台演出都對台灣觀眾留下深刻印象，「大家聽歌時雖然安靜，但其實非常專注。」正是這份溫暖與投入，讓她們一直希望能再回到台灣舞台。

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談到合作願望，WHIZZ點名最想攜手黃宣，大讚對方充滿Groove、創作不受框架限制，相信若有機會合作，勢必能碰撞出全新火花。新專輯《BLUE HOURS》則找來GDJYB（雞蛋蒸肉餅）吉他手Soni、資深音樂監製Tom Choi及音樂人Veegay跨刀，打造更具層次與質感的聲音美學，展現挑戰多元曲風的企圖心。

▲WHIZZ首次前進高雄演出。（圖／WHIZZ提供）

談及專輯核心概念「留白」，WHIZZ表示，如今不再把生活排得滿滿，而是刻意保留空白，讓當下心情決定一天的節奏，可能約朋友吃飯，也可能靈感一來就投入創作。她們認為，這樣的生活方式反而更能捕捉真實情緒，也成為創作養分。