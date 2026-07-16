金宇彬新婚寵妻！巧遇粉絲合照　幫申敏兒打廣告：記得看她的電影

記者吳睿慈／總和報導

南韓人氣夫妻檔金宇彬、申敏兒交往10年，去年12月舉辦婚禮，正式晉升為夫妻。兩人交往低調，就連處於新婚的現階段也不太放閃，沒想到，近日有夫妻檔粉絲在路上巧遇金宇彬，金宇彬與夫妻檔合照後，還不忘幫妻子申敏兒宣傳新電影，私下甜到網友直呼「嗑到了」。

▲金宇彬巧遇粉絲合照，不忘幫老婆申敏兒打廣告。（圖／翻攝自eolmi夫妻IG）



近日，擁有45萬訂閱的網紅夫妻檔「eolmi夫妻」過去曾與金宇彬有一面之緣，沒想到兩人日前在開車準備回家的路上，竟再次巧遇金宇彬，他們透露在遠方看到一位身材比例完美的人，很快就認出對方就是金宇彬，兩人急調頭去打招呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金宇彬與夫妻倆熱情問候後，還留下了合照，更令人心動的是，妻子申敏兒主演的電影《瞳孔》上映中，他不忘幫老婆打廣告：「回去路上小心，記得要去看《瞳孔》喔！」間接放閃申敏兒。

▲▼ 金宇彬、申敏兒在2025年12月結婚。（圖／翻攝自ament_official IG）



事實上，《瞳孔》6月在韓正式上映時，金宇彬還特地現身影院支持，妻子申敏兒受訪時感謝表示「謝謝金宇彬這麼忙還特地來，很感謝、很可靠，他最近忙著拍戲，我也是隔了許久在電影院見到他，因為我跟他說『一定要來看』，所以他拍攝時特地來看電影，沒辦法參加後續慶功就忙著趕回去了。」透露老公寵妻的一面。