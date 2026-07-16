本土劇女星「考到健身證照了」high報喜！秀手臂線條：準備開課教學

記者潘慧中／綜合報導

張靜之在《天之驕女》、《金家好媳婦》等本土劇發揮精湛演技，令觀眾留下深刻印象。私下熱愛運動的她，近日在社群平台宣布好消息，「健身多年，終於在親朋好友和教練的鼓勵之下，考取了專業證照，可以準備開課教學了！」

▲張靜之秀手臂線條。（圖／翻攝自Instagram／ching425）



照片中，可以看到張靜之身穿運動背心，開心拿著體適能健身C級指導員證照、CPR+AED急救證照。她自信地舉起手握拳，秀出鍛鍊有成的手臂肌肉，展現了長期健身的成果。

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▲張靜之考取相關證照。（圖／翻攝自Instagram／ching425）



談到需要一對一教練課的原因，張靜之坦言許多人買了健身房會員，卻常不知道練什麼、練得對不對，或是上團課不知所措而失去動力。對此，她以過來人身分表示：「我也曾經跟你一樣！」她強調教練的重要在於能客製化，為學生量身打造獨一無二的課表，並從旁觀察、協助修正動作的正確性。

張靜之進一步指出，透過教練的帶領，能讓學生循序漸進一步步建立起信心與運動習慣，「這才是真正能維持健康體態的最佳解方！」隨著順利取得專業證照，準備好迎接新身分的她，最後也充滿熱忱地向大家喊話：「還在猶豫嗎？來找靜之教練上課，學習重量訓練，給自己一個改變的機會！」