邊荷律接棒《飢餓遊戲》遭質疑中文程度！　本人正面回應：會不斷努力

記者孟育民／台北報導

峮峮今年1月宣布退出中視招牌外景節目《飢餓遊戲》後，節目正式迎來新陣容，由林莎、邊荷律加入固定班底。消息曝光後掀起不少討論，不少觀眾認為全新組合充滿新鮮感，也有人擔心身為韓籍啦啦隊員的邊荷律，中文能力仍有待加強，恐怕難以勝任主持工作。對此，邊荷律昨（15日）受訪時坦言：「因為我的中文還不是很流利，所以很擔心會做不好，但我會一直一直學中文，會一直一直不斷努力。」

▲林莎、邊荷律加入《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自邊荷律IG）

正式接下主持棒，邊荷律坦言難免感到壓力，不過峮峮私下也特地傳訊息替她加油打氣，鼓勵她：「妳是最棒的！」首次錄影結束後，邊荷律也發文表示：「可以加入《飢餓遊戲》真的很開心，雖然還有很多不足的地方，但為了融入大家，我會更努力學習中文，一定會讓大家看到我的成長，謝謝一直很照顧我的哥哥姐姐們和工作人員們，以後也請多多指教！」同為新班底的林莎也現身留言區暖心回覆：「我們一起加油！」替她打氣。

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▲邊荷律努力學中文。（圖／翻攝自邊荷律IG）

事實上，被問到是否擔心外界拿新主持人與峮峮做比較，蔡黃汝也出面替兩人緩頰，認為每位主持人都有自己的特色，「每個人都有自己的個性和玩遊戲的方式，所以沒辦法比較。」