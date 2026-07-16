子瑜後第二人！JYP再推台灣女孩　17歲謝佳軒美到韓網暴動

記者林汝珊／綜合報導

TWICE台灣成員子瑜在韓打拼11年，日前韓媒爆出她將離開JYP不續個人約，引起外界瘋狂討論。而近來JYP娛樂旗下子公司INNIT Entertainment即將推出全新7人女團「OURBIRTHDAY」，成員之中更有一名台灣成員CHERISHA（謝佳軒），也成為繼TWICE子瑜之後，JYP旗下第二位台灣籍女團成員。

▲JYP睽違4年再度推出全新韓國女團。（圖／翻攝自YT）

JYP繼NMIXX之後，睽違4年再度推出新女團，其中17歲台灣成員CHERISHA（謝佳軒）首度亮相。來自高雄的她，是團內唯一的台灣成員，憑著精緻外貌與清新氣質，一公開便在韓網引發討論，不少粉絲也期待她正式站上舞台的表現。

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▲「OURBIRTHDAY」17歲成員謝佳軒曝光。（圖／翻攝自YT）

除了CHERISHA之外，官方也首度公開另外兩位成員Groobloo與Ayyat的真面目，延續先前釋出的角色設定，持續為出道暖身。根據官方說法，「OURBIRTHDAY」代表著「希望將平凡的每一天，都染上如生日般令人悸動的色彩」，未來也將陸續公開更多成員與企劃內容。

JYP多年來素有「女團名家」之稱，曾打造Wonder Girls、miss A、TWICE、ITZY、NiziU、NMIXX等多組人氣女團，接著OURBIRTHDAY即將迎來出道，也讓粉絲都相當期待。