「幾句副歌掀翻唱熱潮」還有超多公司談合作　原唱竟是政大高材生

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手陳宇祥睽違兩年推出全新創作單曲〈一直下〉，雖然歌曲尚未正式數位上架，但他日前僅釋出短短幾句副歌Demo，短短幾天便在IG、Facebook、Threads及抖音延燒，吸引超過200位歌手、創作者及網友自發翻唱，更在3天內收到30多間海內外音樂版權公司主動洽談授權、翻唱及海外合作，未發行先爆紅。

▲創作歌手陳宇祥推出新歌〈一直下〉。（圖／福茂提供）

除了翻唱熱潮，〈一直下〉還意外引發版權風波。隨著Demo瘋傳，竟有3首未經授權使用副歌音檔的作品搶先上架，福茂唱片發現後立即向平台檢舉，目前皆已下架。面對突如其來的關注，陳宇祥坦言始料未及，「看到大家願意用自己的聲音重新詮釋〈一直下〉，真的非常感動。」他也珍惜每一個翻唱版本，認為每首作品都替歌曲注入不同生命。

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畢業於政治大學廣播電視學系的陳宇祥，身兼歌手、詞曲創作者、MV導演及影像工作者，從〈離開雨季〉到〈一直下〉，作品始終圍繞「雨」的意象，因此被歌迷封為「雨系創作男聲」。他表示，〈一直下〉想傳達的是陪伴，「每個人都會遇到一直下雨的時候，我希望這首歌不是叫大家不要哭，而是在低潮時，至少有人陪著你。」

▲陳宇祥是政大高材生。（圖／福茂提供）

隨著歌曲話題持續延燒，福茂唱片同步宣布啟動「午後雷陣雨快閃計畫」，陳宇祥將於7月19日、26日現身台北12個捷運站外快閃演唱，每站停留約10分鐘，邀請歌迷帶著透明雨傘一起參與。