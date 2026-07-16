郭雪芙當媽！新戲挑戰超大「女兒是李沐」　夫家一字排開含金量超高

記者黃庠棻／台北報導

一諾影視全新製作的奇幻親情療癒影集《我爸我媽，有時候還有阿嬤》日前正式殺青，由打造《想見你》、《如果我不曾見過太陽》的金獎製作人麻怡婷與類型美學導演洪子鵬攜手領軍，集結金獎編劇杜政哲、林晏如共同打造。

▲《我爸我媽，有時候還有阿嬤》由陸小芬、李沐、郭雪芙、黃迪揚等人主演。（圖／一諾影視提供）

本劇獲文化部114年度電視及新媒體內容製作補助，攜手金馬獎、金鐘獎各實力派及人氣演員包含陸小芬、李沐、郭雪芙、黃迪揚、孫協志、鍾佳播等不同世代演員同台飆戲，共同組成橫跨3代的「潘家」陣容。

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▲《我爸我媽，有時候還有阿嬤》由陸小芬、李沐、郭雪芙、黃迪揚等人主演。（圖／一諾影視提供）



《我爸我媽，有時候還有阿嬤》透過橫跨26年的家庭故事，描繪愛、理解與和解。飾演潘家大家長的陸小芬坦言，殺青後最放不下的，就是劇中一家人的相處時光，希望透過角色讓觀眾重新思考家庭關係「不管是阿嬤、媽媽、媳婦、兒子還是孫女，希望大家都能更理解自己，也更珍惜身邊的人。」

▲《我爸我媽，有時候還有阿嬤》由陸小芬、李沐、郭雪芙、黃迪揚等人主演。（圖／一諾影視提供）

飾演陸小芬媳婦的郭雪芙，不僅是黃迪揚劇中的妻子，也是李沐的母親。她為角色特別接受國標舞訓練，笑說原本以為國標舞十分張揚，但深入學習後才徹底改觀「我才發現國標舞也可以很內斂、很優雅，把力量藏在細節裡。」

▲《我爸我媽，有時候還有阿嬤》由陸小芬、李沐、郭雪芙、黃迪揚等人主演。（圖／一諾影視提供）

李沐則分享，拍完這部戲最大的收穫，就是「多了一群可愛的家人」，為了角色，她不僅向拉丁舞老師學習走路姿態，也研究角色所處年代，並到身邊有孩子的朋友家觀察家庭互動，更找表演老師上一對一課程，從聲音、姿態建立角色，希望讓人物更加真實。

▲《我爸我媽，有時候還有阿嬤》由陸小芬、李沐、郭雪芙、黃迪揚等人主演。（圖／一諾影視提供）

飾演陸小芬大兒子的黃迪揚形容，這是自己拍攝影集以來最具挑戰性的作品「角色橫跨32歲到58歲，像是真正走過二十多年的人生。」他也透露，這次還特地回想自己的戀愛經驗，以及看過的愛情電影，把那些情感重新整理後投入角色，成為一次非常特別的表演體驗。

▲《我爸我媽，有時候還有阿嬤》由陸小芬、李沐、郭雪芙、黃迪揚等人主演。（圖／一諾影視提供）

殺青酒當天，一諾影視特別舉辦Dress Code活動，郭雪芙化身動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》中的「約爾·佛傑」，李沐則扮演電影《媽的多重宇宙》中的媽媽角色，兩人巧妙呼應「爸爸媽媽」主題，也為殺青酒增添不少趣味。

歷經數十天拍攝，「潘家」的故事雖然正式殺青，但戲裡戲外建立的家人情誼仍讓演員們念念不忘。從陸小芬、郭雪芙、李沐到黃迪揚、孫協志、鍾佳播，每位演員都將自己的生命經驗融入角色，也讓這段關於愛、理解與和解的家庭故事更令人期待。《我爸我媽，有時候還有阿嬤》目前已正式殺青，後續將進入後製階段，更多作品資訊將陸續公開。