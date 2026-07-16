人氣韓星遭警告「沒整形不能出道」　自爆動刀後來真的紅了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像光熙於2010年以團體ZE:A出道，他雖是偶像身份，但從不諱言談及「進廠維修」的心得，近日，他到前輩徐寅永網路節目作客，再次大方透露，當年出道前曾被社長要求「沒整形不能出道」，不過，如今也驗證社長的判斷正確，他整形後星路大開，就連徐寅永都大讚「你又變帥了」。

▲▼ZE:A光熙當年當練習生6年，遭社長警告「沒整形不能出道」。（圖／翻攝自YouTube）



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光熙2010年以團體ZE:A成員踏入樂壇，出道以來，他從不隱藏自己整形的過往，近日，他出演前輩徐寅永網路節目，兩人曾經是同公司STAR EMPIRE師姐、弟的關係，感情非常要好，隔了許久再次見到，徐寅永大讚：「你更變帥了，整個人變偶像了！」

光熙、徐寅永再次回到公司舊址，他當時已經當了6年練習生，自虧「但是以6年來說，實力很不好」，甚至憶起老闆曾經跟他說過的話，對方告訴他「休息兩年再來，整完形再來，不然就不讓你出道。」

▲光熙自虧用徐寅永賺的錢整形。（圖／翻攝自YouTube）



由於當年徐寅永solo活動紅遍歌壇，光熙更開玩笑直呼「多虧姐姐賺的錢，讓我還可以整形」，而他聽取老闆的建議，確實在出道前把該整的都動了一遍，最後成功以ZE:A一員出道，近期更因過人的綜藝感活躍在各大節目之中。

▲▼光熙經常貼出自己整形前的照片。（圖／翻攝自韓網）



有趣的是，光熙過去曾數度拿自己整形的議題自虧，粉絲已經習以為常，但也有歌迷暖心留言「不是因為整形，是因為光熙的綜藝感喜歡上他」、「光熙很善良才喜歡他」、「看到光熙成功很開心」。