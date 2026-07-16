謝京穎離開月中崩潰了！「每天面對鬆肚皮」吐好多煩惱：慘不忍睹

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星、Energy張書偉的老婆謝京穎5月下旬平安生下雙胞胎，不時會分享生活點滴。沒想到，近日被週刊拍到產後真實模樣，讓她直呼OMG，「真的超慘不忍睹！其實我跟一堆產後媽咪一樣有許多困擾跟煩惱。」

▲謝京穎坦承離開月中崩潰了。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



看著產後體態的改變，謝京穎坦言現在每天洗澡照鏡子時，都必須面對「那鬆鬆的肚皮、還沒消失的肚肚，以及懷孕留下來的痕跡」，字裡行間流露出滿滿的無奈與產後真實的身材困境。

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▲謝京穎吐露產後真實的身材困境。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



除了身材變化的打擊，回家後的育兒生活也是一大考驗。謝京穎透露，自從從月子中心回家以後，「心情也很崩潰」，每天都在餵奶、換尿布中無限輪迴，深刻體會到育兒的艱辛，「真的只能說當媽媽的都不容易，真的都辛苦了。」

▲謝京穎和書偉迎來雙胞胎女兒。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



儘管產後生活充滿挑戰，謝京穎仍努力轉念、設立目標，「真的好懷念過去23腰的自己啊～我一定要努力穿回之前的牛仔褲，應該可以的對吧？」