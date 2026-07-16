狂點20次飛機餐！78萬訂閱YouTuber遭炎上　刪片2度道歉：是我太興奮

記者林汝珊／綜合報導

擁有78萬訂閱的南韓吃播YouTuber「Yuno（유노）」，近日上傳一支頭等艙吃播影片，卻因在機上狂點20次飛機餐，引發質疑增加空服員工作負擔。影片掀起爭議後，他也已將影片刪除，並兩度發文道歉，坦承自己當時判斷失當。

▲YouTuber「Yuno」擁有78萬訂閱。（圖／翻攝自IG）

Yuno日前分享搭乘頭等艙經歷，影片中除了接連吃下7碗泡麵，還點了沙拉、餐前麵包、水果、三明治、起司、提拉米蘇等餐點及點心，整趟共向空服員點了20次餐。雖然影片最後特地向空服員道謝，但仍被不少網友批評過度要求飛機餐，增加空服員負擔，也影響其他乘客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Yuno發文道歉。（圖／翻攝自YT）

對此，Yuno透過社群發表長文道歉，表示：「今天上傳的飛機餐影片讓很多人感到不舒服，真的很抱歉。」坦言自己只顧著嘗試新的企劃，「我只是想挑戰新的內容，登機後也有先詢問空服員是否可以拍攝，對方說沒問題，我就輕率地認為這樣應該沒關係。」

Yuno在道歉文中表示：「我沒有充分考慮到，一直要求提供飛機餐可能會造成空服員負擔，也可能讓同機的其他乘客感到不便，這完全是我判斷不足。」也特別向當班空服員致歉，「我提出了很多無理的要求，一定讓你們非常辛苦，但直到下飛機前，你們都始終帶著笑容、親切地服務我，真的很感謝。」坦承因為第一次搭乘頭等艙，心情太過興奮，不斷告訴自己「再點一次應該也沒關係」，才會做出這些行為。