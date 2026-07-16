向佐直播喊別看周星馳電影！突逆轉改口挺星爺　12年恩怨被挖出

記者陳芊秀／綜合報導

香港星二代藝人向佐日前在直播中開玩笑發言，要大家「別看」周星馳新片《功夫女足》，引發熱議。沒想到他昨日（15）突然在社群平台大反轉，發文呼籲支持該片，甚至留言寫下：「其實電影開始很少人看、所以大家應該更要支持所有電影包括女足。」雙方恩怨也再度被挖出。

▲陸網瘋傳一個片段，指稱向佐直播時喊話別看周星馳電影。（圖／翻攝自微博）

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綜合陸媒報導，向佐約一周前直播片段瘋傳，他幽默調侃：「《少林女足》啊，我建議大家不要去看」，話畢立即大笑出聲，被媽媽向太拍打了一下，他接著說「娛樂圈，大家都不要互相內耗」。原來在2014年，向太陳嵐曾發表網路文章公開炮轟周星馳，列出「5大罪狀」，包括爆料星爺曾逼張栢芝剃光頭等，當時鬧得娛樂圈沸沸揚揚，但周星馳自始至終保持沉默。

▲向太2014年曾公開砲轟周星馳，周星馳當時沒有回應。（圖／翻攝自微博）

向佐近日留言與網友互動，除了提到愛妻郭碧婷帶給自己無比的幸福，同時呼籲「其實電影開始很少人看，所以大家應該更要支持所有電影包括女足」。網友對此反應兩極，有人讚他大氣「把熱愛變成托舉力量」，也有人質疑這是一場「反向宣傳」。

▲向佐近日留言改口，呼籲大家支持所有電影，包括《功夫女足》。（圖／翻攝自微博）