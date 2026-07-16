「吃雞夫妻」31歲癌末妻產二胎去世　丈夫獨自養2娃：我不會被打倒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓著名的「吃雞夫妻」的老公於5月初出演節目《吳恩永的Report》，由於妻子罹患胃癌末期，老公為了她在《絕地求生》遊戲裡發起應援活動，當時感動大批網友，甚至被新聞媒體報導，夫妻倆被封為「吃雞夫妻」。然而，妻子在接受治療117天後不敵病魔離世，享年31歲，老公近日受訪，堅強地表示「我會當一個不被打倒的爸爸」，一席話令觀眾聽得鼻酸，為他加油打氣。

▲▼「吃雞夫妻」妻子在發現罹癌時，已經是胃癌末期了。（圖／翻攝自MBC）



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「吃雞夫妻」封號起源於2月，一名丈夫為了實現愛打遊戲的癌末妻子夢想，在論壇上招募「願意被擊殺的玩家」，短時間內大批玩家響應，最終完成95殺的紀錄。這項活動也讓原本想放棄治療的妻子終於笑出來，並轉念想要活下去。

▲「吃雞夫妻」丈夫曾在節目上淚崩求奇蹟發生，盼望妻子「撐下去」。（圖／翻攝自MBC）

然而，妻子最終還是在治療117天後不幸離世，享年31歲。由於整個發病速度極快，當時妻子是在產下第二胎的7個月後，突然因嚴重腹痛送醫，沒想到就在2025年12月底被診斷出胃癌末期，老公一肩扛起照顧大寶、小寶的工作，夫妻倆的故事感動整個韓國，所有輿論都在為夫妻倆加油。

▲▼妻子離世後，「吃雞夫妻」丈夫再次出演節目近況曝光。（圖／翻攝自MBC）



妻子在4月離世後，時隔3個月，丈夫近日再度接受節目《吳恩永的Report》訪問，兒子半夜哭著「我現在好想媽媽」，他堅強地表示「就算是為了兩個孩子，我也要做一個可靠的爸爸，不會被打倒的爸爸」，他向天上的妻子喊話「妳不要擔心，在天上關注著我們」，再次出演節目，預告片甫公開，大批觀眾不捨淚崩，為他應援。