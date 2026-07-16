呱吉蒙古暈車崩潰！同行旅伴「肉貼肉」照顧他　逞誠騎馬又驚傳落馬

記者孟育民／台北報導

公視全新實境節目《寰宇龍虎豹》第二、三集將前進蒙古國，呱吉、迪拉與逞誠擠在搖晃不止的車上，長途跋涉前往西部草原。呱吉嚴重暈車對外套生悶氣遭笑沒用，卻被迪拉、逞誠「肉貼肉」夾緊固定的暖心之舉給融化；迪拉騎馬悟出獨到見解，神比喻夫妻相處；逞誠獲贈冠軍老鷹羽毛盼為愛女帶來勇氣，賞冰川落馬慘摔驚險插曲嚇壞眾人。

▲呱吉（左起）、導遊、逞誠、迪拉，在蒙古體驗騎馬賞冰川 。（圖／寰宇龍虎豹 提供）



節目中三人為了欣賞位於蒙古最西部的高山冰川美景，必須先經過一段漫長的車程，製作單位為此特地安排他們搭乘由俄羅斯運兵車所改裝的車輛，沒想到路況比想像中的顛簸，呱吉在漫長車程中開始嚴重暈車，甚至對一直滑落至他頭上的迪拉的外套生悶氣。迪拉得知後忍不住大笑吐槽：「你跟一個無生命的東西生氣，你真的是很沒用耶！」逞誠也在一旁補槍笑說：「你那麼敏感喔！」令呱吉哭笑不得。

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▲三人體驗難忘之旅 。（圖／寰宇龍虎豹 提供）



雖然嘴上不饒人，但大叔們的體貼都在無言中展現。在呱吉暈車時，迪拉與逞誠不約而同默默用自己的身體肉貼肉，將其固定減少搖晃。這份無聲的體貼事後也讓呱吉感動說道：「在那個當下雖然我沒有跟你們確認，但我有感覺到你們在照顧我。」這溫暖的一刻，也讓平時有肢體接觸障礙的他，逐漸卸下心防，越來越能接受與夥伴們的擁抱。

▲▼三人旅途中互相照顧。（圖／寰宇龍虎豹 提供）

而這趟彷彿超現實的奇幻旅程，也讓三人付出了慘痛的生理代價。逞誠在在6個多小時的騎程結束後，屁股尾椎處更是真的磨到破皮，甚至在馬匹喝水時，還發生了落馬的驚險插曲。目睹這驚險一幕的迪拉與呱吉，身在馬上愛莫能助。迪拉表示其實當下並不擔心逞誠，認為他在生存方面十分理性，如果腳斷了他一定會自己說。一旁的呱吉聽完趕緊向兩位旅伴喊話：「如果是我遇到這種事，你們要記得多問兩句，因為我一定會逞強！」