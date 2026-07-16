《角頭》古斌「還沒辦婚禮」二寶已經來了！揭曉性別…跟妻對看傻住

記者潘慧中／綜合報導

香港演員古斌2018年以《角頭2：王者再起》反派「壞壞」一角爆紅；感情方面，2023年底和台灣演員楊童華迎來寶貝兒子，事隔兩年多，老婆日前證實懷上二寶，辦性別趴的揭曉瞬間，小倆口都傻住了！

▲性別趴當天，古斌和楊童華的反應全被拍了下來。（圖／翻攝自Instagram／yoko_yang2012）



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楊童華透露與古斌作風低調，至今沒辦婚禮也沒拍婚紗照，「可能是我們雙方工作的關係當過太多次新郎和新娘。」關於二胎性別，她一連串打出「男上加男、左右為男」等搞笑諧音梗，證實再度懷上男寶，讓她開玩笑說：「不是吧～上輩子情人這麼多要追到這輩子來。」

▲▼育有一子的楊童華，再度懷上兒子。（圖／翻攝自Instagram／yoko_yang2012）



目前懷孕5個多月的楊童華坦言，這次面臨年齡與代謝變慢的問題，因體重上升過快被醫生點名「得控制飲食」，且皮膚也變得極其敏感。不過她也表示自己十分幸運，兩胎都沒有孕吐。由於第一胎花近兩年才恢復體態，現在只希望能避免手忙腳亂的窘境。

面對即將成為雙寶媽，楊童華有感而發地說，很多人說現在生二胎是勇者，「我時常想在沒有後援的情況下到底怎麼接住兩個孩子」，但她隨即轉念，想到以前長輩都能生五到八個，「那都是懷孕生產養兒經歷過才能自己一一驗證吧。」

▲懷孕5個多月的楊童華依然纖瘦。（圖／翻攝自Instagram／yoko_yang2012）



談到手足之情，楊童華透露她從小跟哥哥姐姐的年紀相差甚遠，其實不太懂有兄弟姐妹這件事。但在和身邊朋友討論後，發現大家都是慶幸自己有手足的，雖然也有不好的案例，但這也成為她思索孩子們未來有伴相陪的動力。

▲楊童華分享懷第一胎和現況的對比照。（圖／翻攝自Instagram／yoko_yang2012）



儘管兩胎感受不同，楊童華依然滿懷期待。她透露因為有了經驗，這次很快就感受到寶寶的胎動，「感受到我們四個的小小連結。」