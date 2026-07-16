梁詠琪拋夫棄女2個半月...現蹤上海街頭！　美成這樣太驚人

記者蔡琛儀／台北報導

今年入行30年的梁詠琪宣布參與改編自南韓作家趙南柱原著小說《82年生的金智英》的話劇《我們成為的她》，14日在上海話劇藝術中心開演，一連14場，一開票即售罄，此次她挑戰全國語對白，梁詠琪坦言：「當接到這個邀約，我非常認真慎重考慮了一個月，要用全國語演出，對我來說是個極大的挑戰。」

▲▼梁詠琪主演改編自《82年生的金智英》的話劇《我們成為的她》。（圖／得意智文創提供）

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後來跟製作人和導演多次交流，再加上她本來就非常喜歡這部電影和小說，「知道這是一個難能可貴的角色，必須用心去演繹，於我而言，這不止是一個角色，而是很多現代女性的縮影，這個演出除了是一場和自己的和解，也是一場世界上無數個『我們成為的她』的內心釋懷。」

為了專心排練，梁詠琪早在五月中，便獨自飛到上海為演出做好準備。每日早上九點多以單車代步，前往車程大概十多分鐘的排練室彩排，每日「朝十晚六」的密集排練和會議，中午放飯時間又會跟台前幕後一起共進午餐，讓她笑說有種重回校園的青澀感覺。

▲梁詠琪為了專心排練，在上海long stay長達兩個半月。（圖／得意智文創提供）

入行30周年選擇挑戰事業上另一個領域，梁詠琪面對的難關除了工作本身，還有對家庭牽掛，為了專心彩排，這兩個半月，她只回香港兩天一夜，出席女兒的小學畢業典禮，其餘時間均全神貫注投入排練，她非常感謝家人全力支持，特別是丈夫Sergio，除了要獨自打理兩人建立的童裝品牌生意，還要照顧梁詠琪的媽媽和女兒，才令她可以毫無後顧之憂地暫且放下家庭，全心投入工作。