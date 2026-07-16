3度酒駕遭炎上！百萬吃播網紅復出「瘦到認不出」憔悴模樣曝光

記者林汝珊／綜合報導

韓國百萬知名大胃王YouTuber「尚海基（상해기，本名權相赫）」驚人食量又擁有結實身材，吸引不少粉絲喜愛。去年因三度酒駕遭逮，形象重挫，沉寂8個月後於上個月正式復出。近日他再度更新社群近況，消瘦模樣立刻掀起網友討論。

▲吃播網紅尚海基3度酒駕遭炎上。（圖／翻攝自IG）

尚海基今（16日）在限時動態發布一段坐在車內的影片，雖然沒有多說什麼，但不少人發現他比過去瘦了不少，不僅臉頰明顯消風，沒有任何表情的他，看起來也有些憔悴，引發外界關注。

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▲尚海基跟先前相比，消瘦不少 。（圖／翻攝自IG）

回顧事件，尚海基去年9月酒後駕車遭警方攔查，不但拒絕接受酒測，還一度試圖逃逸，最後遭警方以現行犯逮捕。事後更被揭露，這已是他繼2020年、2021年後第三次因酒駕被查獲，消息曝光後引發輿論撻伐。

尚海基直到今年5月才透過YouTube影片正式道歉，坦言自己抱著「距離很近」、「酒應該醒了」的僥倖心態開車，也表示接受所有批評，不會為自己找任何藉口。

▲尚海基道歉認錯。（圖／翻攝自YT）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

