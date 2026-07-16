小S陪女兒對戲演到自己哭！　Elly敬業「嘴吐蛞蝓」炎亞綸目睹驚呆

記者黃庠棻／台北報導

改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》將於7月28日在Netflix台灣獨家上線，漫迷最期待的經典角色大齊聚，大師本人更親自手繪《聰明鎮》限定海報加持，獲得原作力挺認證。

▲伊藤潤二親自為《聰明鎮》手繪海報。（圖／©JI Inc./ASP / BSPC）

新生代演員許曦文、劉修甫、鄭煒齡神還原漫畫中的獵奇場面，將恐怖美學立體實體化，驚悚程度直衝感官極限，劇中更暗藏不少「伊藤彩蛋」，保證讓漫迷看得目不暇給。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）



小S的大女兒許曦文在劇中飾演王欣雨，原版角色取材自「蛞蝓少女」，她透露自己原本很害怕看恐怖動漫，但為了準備角色，硬是拉著妹妹與同學陪看。而星媽小S則化身嚴格「導師」，許曦文笑說「第一天拍攝超緊張，連走路都變得不太自然，媽媽就說我整個人很僵硬，很像機器人。」

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）

小S每晚陪著女兒揣摩角色、指導走步，不過許曦文也爆料媽媽的搞笑行徑「她陪我演一演哭出來，還會自己跑到鏡子前面問：『我美不美？』」

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）



許曦文除了嘴裡要吐出巨大蛞蝓，還有一場摔入池塘的重頭戲，敬業表現獲得同劇演員一致讚賞。在水景第一排目睹她一跳再跳的炎亞綸驚豔表示「那場落水戲絕對是必看焦點，她義無反顧就往下跳，嘴裡還要吐出非常噁心的巨大蛞蝓，但我看她演得很開心。」鄭煒齡也回憶，當天在現場看許曦文落水後，還要長時間保持靜止不動，光用看的就覺得好辛苦。

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）



鄭煒齡飾演的姜玟玥，原型角色則參考了擁有絕世魅惑美貌的「富江」，完美重現漫畫裡最駭人的「雙頭」畫面，不僅讓觀眾毛骨悚然，逼真的特效化妝更在片場引發眾人羨慕。

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）

身為資深動漫迷的孫沁岳坦言「當時看到心想，哇！這也太酷了吧！我真的有被震撼到，完全還原漫畫分鏡，讓我也好想演富江。」連劉修甫也直呼，很想戴戴看富江那顆多出來的頭。

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）



劉修甫飾演的吳雙一，同樣是粉絲又愛又恨的經典角色「愛詛咒的雙一」，他頭插蠟燭、口咬鐵釘的陰森造型極具視覺衝擊。他興奮說「我覺得我的角色最好玩！演得很開心！」但要貼近角色精髓，代價並不輕鬆，劉修甫整天都要咬著鐵釘，劇組因此特別製作一組牙套，他表示「套起來都沒辦法好好講話，嘴巴也不能放鬆。」

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）



《聰明鎮》還融合了伊藤潤二另一部知名短篇《血玉樹》，劇中的神祕果實「血玉果」，傳言吃下能讓人變聰明、成績突飛猛進，使整個小鎮的學生為了尋找果實而陷入瘋狂。

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）

問及現實中若真的有血玉果會想吃嗎？鄭煒齡毫不猶豫表示，很想試試看，雖然會看到幻覺有點可怕，可是不試白不試。許曦文也大方承認「超想吃！吃了可以變聰明、考第一名，這樣就不用花時間讀書了！」連戲中的學霸宋柏緯都說，如果沒有副作用的話，當然要吃啊！

▲《聰明鎮》將於7月28日上線。（圖／奇蹟映畫所提供）



《聰明鎮》由梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等實力派重量級演員同台飆戲，全10集將於7月28日只在Netflix台灣獨家上線，更多資訊請上官方粉絲專頁查詢。