BOYNEXTDOOR明年1月林口開唱！票價圖公開　兩階段售票

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體BOYNEXTDOOR將於2027年1月9日於林口體育館開唱，他們6月攜首張正規專輯《HOME》強勢回歸，專輯推出後空降美國告示牌（Billboard）主專輯榜「Billboard 200」第16名，乘著這股氣勢，6位成員再度來到台灣，主辦單位「遠雄創藝」16日釋出票價圖資訊，演唱會門票分兩階段售票，26日下午1點全面啟售。

▲BOYNEXTDOOR繼櫻花季後，明年再度訪台。（圖／翻攝自BOYNEXTDOOR官方X）



BOYNEXTDOOR由成淏、RIWOO、宰鉉、TAESAN、LEEHAN、雲鶴6位成員組成，自出道以來便以清新自然、充滿少年感的魅力受到矚目，不僅擁有高顏值外型，更以紮實穩定的歌唱與表演實力獲得外界一致好評，無論是在音樂節目、演唱會或各大舞台，他們都能展現近乎CD般的現場唱功，穩定到讓不少歌迷誤以為是「無伴奏」演出，成為近年備受矚目的新生代男團之一。



他們6月攜首張正規專輯《HOME》與粉絲見面，締造出道以來最佳成績，甫推出便空降美國告示牌主專輯榜「Billboard 200」第16名；這次回歸他們更首度使用「頭戴式麥克風」進行舞台演出，LEEHAN感慨：「頭戴式麥克風真的很不方便，可以戴著它唱歌的人實在太厲害了。」

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而他們日前在出演音樂節目打歌期間，也展現寵粉的一面，舉辦室外迷你見面會時，雲鶴掛心著在烈日下等待的ONEDOOR（官方粉絲名），活動結束返回待機室後，他心疼地表示：「今天舉辦了迷你見面會，我覺得我們與粉絲的站位應該換過來，應該讓粉絲背對太陽，而我們正向面對太陽，因為天氣太熱了。」再次展現BOYNEXTDOOR一向以真誠互動聞名的寵粉魅力。

▲BOYNEXTDOOR明年1月林口開唱，票價圖公開，採兩階段售票。（圖／遠雄創藝提供）



「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN TAIPEI」在2027年1月9日登場，勢必能再次感受到BOYNEXTDOOR寵粉極致的魅力，ONEDOOR官方會員預購於7月25日13點到17點59分59秒，7月26日13點於拓元售票系統正式開賣。

門票票價分為VIP搖滾站區6980元（含彩排福利、VIP通行證、抽選親簽海報30名），以及看台座位區5980元、5280元、4980元、3980元、2980元，購票詳情請洽主辦單位「遠雄創藝」官方臉書專頁及Instagram。