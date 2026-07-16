《VIVANT》開播前驚爆職場霸凌！名導遭檢舉離開片場　電視台證實

記者陳芊秀／綜合報導

TBS王牌日曜劇場《VIVANT》續作將於26日開播，不料首播前夕卻爆出導演福澤克雄涉及職場霸凌。TBS 14日證實，經內部調查後，已認定福澤對工作人員有符合職場霸凌的言行，並已依規定祭出人事處分，不過強調新劇播出計畫不受影響。

▲堺雅人主演的高收視日劇《VIVANT》開播前，卻驚爆導演職場霸凌。（圖／翻攝自X）

據日媒報導，事件於今年初遭年輕工作人員檢舉，福澤因平時指導方式過於嚴厲，引發爭議，約在2、3月間一度接受長達1個月的停職處分，之後已返回拍攝現場。TBS也證實，他確實曾暫時離開劇組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年62歲的福澤克雄是日本知名導演，曾打造《3年B班金八老師》、《砂之器》、《華麗一族》等經典作品，也是《VIVANT》原作、導演兼製作人。他更是日本思想家福澤諭吉的玄孫，福澤諭吉的肖像曾被印在日幣的萬元紙鈔。而他活躍戲劇幕後，因外型體格壯碩而被有《哆啦A夢》的「胖虎」暱稱。

▲福澤克雄（右）被年輕員工檢舉指導過於嚴厲，涉及職場霸凌，被停職離開劇組，TBS電視台證實。（圖／翻攝自X）

演藝圈人士透露，福澤向來以要求嚴格聞名，不僅極度排斥NG，就連面對一線演員，也曾毫不留情怒吼：「只有你一直在NG！」因此拍攝現場始終瀰漫高度緊張感。不過，也有業界人士表示，他私下待人親切，與演員互動良好，《VIVANT》能再次集結堺雅人等豪華卡司，正是仰賴他多年累積的人脈與信任。

《VIVANT》第一季2023年播出時掀起熱烈討論，燒腦劇情帶動社群「推理熱」，成為年度代表性日劇。如今續作開播前爆出導演霸凌醜聞，繼富士電視台《夫婦別姓刑警》拍攝風波後，日本戲劇圈再度因拍攝現場管理問題引發關注。不過TBS重申，相關事件已完成處置，不會影響《VIVANT》如期播出。