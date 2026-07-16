搭訕《全明星2》女神「一起吃犯罪嗎」 雷艾美：韓男真特別…小妹神救援

記者潘慧中／綜合報導

「路跑女神」雷艾美之前因參加節目《全明星運動會》第2季，進一步打開知名度，後來主持的《上山下海過一夜》更奪下金鐘益智及實境節目獎，人氣不斷攀升。她近日把握空檔和妹妹們飛去南韓旅遊，結果意外被搭訕，過程讓她直呼：「韓男真的很特別！」

▲雷艾美最近和妹妹們去韓國玩。（圖／翻攝自Instagram／emmiefabulous）



雷艾美透露，抵達首爾當晚就前往一家韓式炸雞店用餐，正和妹妹們狼吞虎嚥時，隔壁桌男生突然用不流利的英文詢問她們從哪裡來、是否是姊妹。她回覆來自台灣後，對方就改成用翻譯軟體問她們：「可不可以一起併桌吃？」

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▲雷艾美三姊妹被搭訕。（圖／翻攝自Instagram／emmiefabulous）



面對併桌要求，雷艾美一行人完全不想答應。小妹機智地指著自己的婚戒亂回答：「Married! Three, all married.（結婚了！三個都結婚了）」不料，韓男接著問「那如果一起吃會是犯罪行為嗎」，小妹則嚴肅地說：「 Our men will call the police（我們的男人會叫警察）。」

▲雷艾美事後回想過程直呼：「韓男真的很特別！」（圖／翻攝自Instagram／emmiefabulous）



儘管小妹已經話說至此，那些男生後來還是不斷索要聯絡方式。雷艾美3姊妹只好堅稱沒有FB、沒有IG，「真的沒戲了他們才停止！」這段荒謬的插曲讓她哭笑不得，「韓男真的很特別，但小妹的亂回答也很特別。」