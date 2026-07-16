《請世界吃桌》爆紅幕後2大推手！賈永婕揭祕：跟老公吵架都找她

記者陳芊秀／綜合報導

台灣打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》近日在電視頻道、串流平台收視大開紅盤。身為節目製作人之一的賈永婕，於16日首度公開節目另一位重要的幕後人物—資深製作人崔長華。她感性透露，崔長華不僅是20幾年前將她帶入演藝圈的恩師，更是她私下遇挫折、甚至與老公吵架時的首要傾訴對象，深厚情誼令人動容。

▲《請世界吃桌》是台灣首部跨國辦桌實境節目，播出以來電視頻道、串流平台收視大漲。（圖／翻攝自臉書）

事實上，崔長華資歷極其顯赫，她所屬的「麗群影視」在台灣電視史上佔有舉足輕重的地位。她不僅是資歷深厚，其綜藝代表作《繞著地球跑》與《世界真奇妙》開創了台灣海外旅遊節目先河，曾多次榮獲金鐘獎肯定，站在節目製作第一線數十年，近年還打造《老少女奇遇記》，這次再打造前所未有的辦桌實境節目，將台灣辦桌文化被世界看見。

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▲《請世界吃桌》賈永婕擔任製作人發文揭祕辛。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕發文回憶，剛出社會時她傻呼呼試鏡《繞著地球跑》被崔姐相中，就此被推入演藝圈。她自首當年因太菜，眼影、腮紅畫到最滿，卻被崔姐嚴厲要求「妝不要畫那麼濃」。而20年來，崔姐成為她人生的重要軍師，這次兩人攜手擔任《請世界吃桌》製作人，賈永婕坦言崔姐一肩扛起企劃、拍攝、流程、腳本、細節，到拍攝期間等大大小小瑣事，自己則負責找贊助、找資金，強調：「如果沒有崔姐，《請世界吃桌》根本不可能走到今天。」

而賈永婕也大方表示，與崔長華工作雖會爭執，自己也常被罵，但「真正的朋友是在你做錯時，願意直接告訴你」。她形容崔長華是恩師，也是生命中重要的朋友，甚至跟老公吵架也找對方諮詢，文中感性謝恩師20年前將她推進演藝圈，20多年後兩人一起合力將台灣端上世界餐桌。