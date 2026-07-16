Red Velvet Joy瘦到剩骨頭！肉感身材消失　近況照震驚韓媒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂壇近期吹起骨感美！偶像女團一個個都變得極瘦，過去甚至發生tripleS裕彬在舞台上昏厥意外，近日，連原本肉感的Red Velvet成員Joy也被發現越來越瘦，她15日被拍到的照片引起熱議，肩膀、手臂的骨頭超明顯，再度引起熱議。

▲▼Red Velvet Joy瘦到剩骨頭。（圖／翻攝自Joy IG）



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Joy出道以來有著肉感身材，但近年來被發現越來越瘦，曾在節目上曝光管理身材的秘訣，分享自己的血糖減肥法，藉此維持纖瘦的比例。

只是她15日前往SBS電視台拍攝《TV 動物農場》，隨後更新她被拍到的近況照，似乎又更瘦的近況再度掀起討論，照片裡，她穿著繞脖背心、白色長褲，手臂與肩膀區域零贅肉，甚至看起來骨感，令不少網友驚呼「怎麼變這麼瘦」、「又瘦了」、「真的只剩下骨頭了」。

▲Red Velvet Joy近況照太瘦引起韓媒跟進報導。（圖／翻攝自韓網）



不過，也有粉絲緩頰「只要Joy開心就好」。事實上，Red Velvet即將在8月推出迷你專輯《Velvet Summer》回歸，也有人表示可能是近期太忙導致Joy又瘦了，希望她多休息、注意健康。