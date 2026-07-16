記者潘慧中／綜合報導

購物專家陳真近日上節目分享超糗出國經驗，原來她3、4月與全家族跟團飛去日本賞櫻，不料在餐廳上完廁所後，因為一個疏忽走光之外，老公還當眾大喊「妳的生理褲跑出來了」，讓她崩潰直呼太丟臉！

▲陳真不小心外露生理褲。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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陳真透露，當天在一家中式餐廳用餐，她急著到最裡面的廁所，卻發現是蹲式馬桶。因為剛好生理期又穿著長裙，為了不讓裙子掉到地上，她就將後方裙襬反折塞進內衣的背帶裡固定。

▲▼陳真當下丟臉到不行。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



上完廁所並換好衛生棉後，陳真將前方的裙子放下，自認一切整理得乾乾淨淨。由於餐廳非常大，她從最裡面的廁所一路走回自家最靠近門口的桌次，途中經過了100多人，完全沒發現背後的裙襬根本還卡在內衣上，「我背後的腿是裸的！」

▲陳真剛開始完全沒發現不對勁。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



當陳真走回座位時，老公突然大聲吼道：「Baby，妳的生理褲跑出來了！」她這才驚覺背後大走光，高腰生理褲全露出。更慘的是，老公這一吼，讓原本在吃飯的公婆、大舅公等長輩全轉頭看她。面對這突如其來的當眾社死，她趕緊把裙子放下來，「我真的覺得太丟臉了」，最後直接逃離餐廳。

▲因為老公很大聲地喊，導致公婆全轉頭看陳真。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）