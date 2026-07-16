杜汶澤麵館出事了！突開除店長「金錢借貸與我無關」發聲明切割

記者陳芊秀／綜合報導

港星杜汶澤去年12月6日在台北開設港式餐廳「小杜麵館」，16日突然發表緊急聲明，宣布終止與原店長的一切職務與業務關係，並嚴正強調任何未授權的個人金錢、借貸或商業交易均與公司無關，須由其自負法律責任。聲明一出引發熱議。

▲杜汶澤去年12月6日開設「小杜麵館」，營運才過7個月餐廳出狀況。（圖／翻攝自IG）

小杜麵館所屬的「港星餐飲有限公司」在今日發表的聲明中表示：「本公司轄下之小杜麵館，原店長現已停止一切職務，並與本公司及其轄下餐廳終止任何業務及管理關係。」聲明中特別防範未授權行為，強調一切業務、交易及收款「均須經本公司正式授權始具效力」，若未經授權而以公司或負責人名義從事「收款、借貸、簽約或其他相關活動者，均屬其個人行為及法律責任，與本公司、本公司負責人及本公司轄下餐廳無關」。

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▲杜汶澤公司聲明。（圖／翻攝自threads）

這篇大動作切割的聲明隨即在社群上引發熱烈討論。不少網友直覺懷疑是店內財務出狀況，紛紛揣測「似係穿櫃桶底」或問「穿櫃桶底？」（粵語，意思是監守自盜或私吞公款）；也有人深表同情直呼：「天！趁杜Sir忙拍電影跟照顧家人的時候搞事嗎？損失的錢務必要討回來啊」，更有人憂心感嘆「被搞了，希望不是自己人。」不過，也有人持不同意見，質疑店家公開切割的做法是在「將私人恩怨擺上網」，認為「有貓膩」，正反意見不斷。