八點檔女星驚吐「快要失業了」！暴瘦19KG求戲拍…獨扛病母洗腎費

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星劉曉憶自1994年出道至今32年，演出過多部八點檔經典戲劇，包含《飛龍在天》、《甘味人生》、《炮仔聲》，還有現正熱播的《百味人生》。不過她16日發文：「快要失業了……我好焦慮……我需要養媽媽啊。」眾多網友湧入留言打氣。

▲八點檔女星劉曉憶演過無數經典劇集，卻發文驚吐「快要失業了」！（圖／翻攝自臉書）

在劉曉憶曬出的自拍照中，她頂著一頭俐落的淡紫色極短髮，戴著可愛的櫻桃耳環，身穿粉橘色格紋荷葉邊無袖上衣，對鏡頭甜笑，身材纖瘦。事實上，先前劉曉憶為了身體健康接受縮胃手術，成功瘦下19公斤，並一肩扛起全家生計。其資深歌手母親孔蘭薰近年因病痛，每週需固定洗腎三次且只能以輪椅代步，龐大的醫療與生活開銷全靠她拍戲苦撐，這也讓突然面臨戲約空窗期的她感到十分恐慌。

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▲劉曉憶：「我需要養媽媽啊。」（圖／翻攝自臉書）

許多忠實觀眾紛紛送上溫暖。有網友大讚劉曉憶瘦身成果「瘦下來變漂亮了，角色限制，不過還是美美的加油」。也有人深感共鳴並心疼她的孝順，表示「我知道妳很孝順，希望妳有新戲這樣才有錢賺養媽媽妳辛苦了」。網友更紛紛給予正能量支持，寫下「天無絕人之路 過幾天就會有劇本出現了」、「放心！下一檔還會再找妳來演」，期盼藝人能順利迎來「接不完的案子賺不完的錢」，順利度過這次的事業焦慮期。