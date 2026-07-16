子瑜才爆離開JYP！TWICE娜璉媽媽突發聲「該享應有待遇」網炸鍋

記者林汝珊／綜合報導

TWICE台灣成員子瑜在韓打拼11年，日前韓媒爆出她將離開JYP不續個人約， 之後定延、彩瑛、志效等人也傳出有意將個人活動交由其他公司負責。對此，成員娜璉的媽媽一篇發文，也掀起粉絲熱議。

▲子瑜傳出將離開JYP不續個人約 。（圖／讀者提供）

TWICE日前完成世界巡迴《THIS IS FOR》首爾安可場，娜璉媽媽也到場支持，事後在Instagram發文感性表示，從練習生時期到以TWICE身分活動，娜璉一路走來已經將近20年，把所有青春與夢想都奉獻給舞台，「看到她今天獲得的一切，身為媽媽怎麼可能不流淚。」

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▲娜璉媽媽發文掀起熱議。（圖／翻攝自IG）

她接著寫道：「優秀的TWICE，獲得ONCE（粉絲）和父母們的認可，現在也該得到屬於她們應有的待遇了，九位成員都有這個資格。」其中「應有的待遇」一句話，引發外界聯想是否與續約談判有關。

貼文曝光後，立刻掀起粉絲討論，不少人留言表示「現在壓力都在JYP身上了」、「TWICE真的值得更好的待遇」，甚至有海外媒體以「娜璉傳將離開JYP」為題進行報導。不過截至目前為止，JYP與成員本人皆未對相關傳聞做出回應。