前戲完「已經蓄勢待發了」！薔薔私密處飄出神秘一條 男友秒冷卻

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）作風大膽、發言嗆辣，經常在節目中分享爆笑的個人經歷。她最近便在《女人我最大》自爆，曾與對象在準備發生親密關係時，因為自己「屁股夾了一條衛生紙」，導致原本浪漫的氣氛瞬間冷卻，讓男方完全失去興致。

▲男友看到薔薔屁股裡面夾衛生紙。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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薔薔解釋，因為她的屁股比較大，而且當地的衛生紙為了能直接丟進馬桶，材質設計得非常薄，導致她用衛生紙擦拭後，紙張就更容易直接殘留、夾在屁股裡。

▲▼薔薔解釋原因。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



帶著夾在屁股裡的衛生紙，薔薔與男方迎來了浪漫時刻，「我們就已經要蓄勢待發了」，結果對方因看到她屁股裡面夾著衛生紙的畫面，「他就馬上冷卻了。」

▲▼薔薔的浪漫前戲一秒全毀了。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



面對男方反應，薔薔倒是顯得相當豁達，「我覺得沒有怎麼樣」，並直接拔出衛生紙且豪邁地說：「Shut up,nothing ok?」不斷安撫對方，試圖挽救氣氛，「但是他就沒性趣了。」

▲薔薔男友馬上沒了性趣。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）