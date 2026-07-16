陸劇女神白鹿宣布解約！告別10年舊東家　謝于正：轉動我命運的鑰匙

記者陳芊秀／綜合報導

31歲大陸女星白鹿宣布離開待了將近10年的經紀公司「歡娛影視」，長文向挖掘她的恩師于正及公司同仁致謝，直言這10年的相伴讓她從青澀女孩成長為能被看見的演員。未來她將帶著這10年間累積的勇氣，告別過去、奔赴新程，期待在下一個嶄新故事裡與大家見面。

▲陸劇女神白鹿宣布解約！告別10年舊東家。（圖／翻攝自微博）

謝恩師于正給機會 稱公司是「一起承擔的同路人」



[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧這十年的演藝之路，白鹿坦言敲下這段話時心中感觸良多。她感性表示，公司這十年來從來不是高高在上的「管理者」，更像是一起參與、承擔所有結果的「同路人」。

白鹿特別點名感謝恩師于正：「謝謝于正老師，是你給了一個什麼都不懂的年輕人轉動命運鎖芯的鑰匙。十年前那個生澀的女孩並不知道這條路能走多遠，但就是想試試。謝謝你在我還不夠確定自己的時候，替我先相信了一次。」白鹿透露，在10周年見面會那天，看到于正和家人坐在台下的瞬間，那一刻無處安放的緊張「被穩穩地接住了」，十分感謝于正如同家人般為她托底。

告白粉絲「鹿茸」視歡娛為永遠的家人

除了于正之外，白鹿也向歡娛影視的楊樂（樂姐）、馬姐及所有共事過的夥伴致意，謝謝大家在每一部戲的選擇與方向調整上給予的建議與空間，陪伴她度過焦慮與自我懷疑的階段，讓她能專心做最熱愛的演戲工作。同時，她也深情向支持她多年的粉絲「鹿茸」告白，感謝觀眾與粉絲和她一起將想像中的角色，變成了真實存在過的人。

面對未來，白鹿展現了十足的信心與期待：「關於未來，我想不是帶著疑問出發，而是帶著清晰的意願去迎接挑戰——願意去嘗試新的角色，新的表達方式，也願意接受新的節奏。現在的離開，其實也是一種繼續。」

在文章最後，她再次以「演員白鹿」自我介紹，並向歡娛影視送上祝福，強調即使不再是旗下演員，彼此「仍然是最親近的家人」，未來也將以其他方式續寫這份難得的緣分。



【白鹿全文】

一路走來到現在，想和大家認真地說一下：

我與歡娛影視 攜手走過十年，如今圓滿畫上句號，我們帶著對彼此的敬意與祝福，奔赴新程。

十年相伴，到此告一段落。

但我真正敲下這句話的時候，心裏感觸良多。從我最開始什麽都不確定的階段，到後來慢慢跟上這個行業的節奏，再到第一次因為角色被“看見”，這一路走來，公司從來不是一個“管理者”，更像是一個一起參與、一起承擔所有結果的同路人。

所以在此刻我最想說的，是謝謝！

謝謝于正 於老師，是你給了一個什麽都不懂的年輕人轉動命運鎖芯的鑰匙。十年前那個生澀的女孩並不知道這條路能走多遠，但就是想試試。謝謝你在我還不夠確定自己的時候，替我先相信了一次。十周年見面會那天鏡頭掃過觀眾台，於老師和家人一起出現的瞬間，我無處安放的緊張被穩穩地接住了。謝謝你如同家人般，為我托底又願我盡興。

謝謝歡娛影視 ，謝謝樂姐，馬姐，謝謝這一路與我共事過的小夥伴們，你們辛苦了。這十年裏，每一部戲的選擇、每一個方向的調整，你們都在參與，給了建議，也給了空間。這一路有過焦慮、迷茫和自我懷疑。但回過頭看，每一次嘗試與突破都離不開公司在背後提供的支持、信任與保護，讓我能專心做我喜歡的事——演戲。

最後，謝謝這一路走來支持我的，可愛善良又勇敢的你們，我的鹿茸。

有人從我的第一部戲就認識了我，有人從某個角色開始關註到我。這十年間，謝謝看見了我的每一位觀眾朋友。你們的反饋、鼓勵與建議，都讓我在每一個階段更清楚地看見自己，是你們和我一起把想象中的角色，變成了真實存在過的人。

關於未來，我想不是帶著疑問出發，而是帶著清晰的意願去迎接挑戰——願意去嘗試新的角色，新的表達方式，也願意接受新的節奏。這些“往前走”的勇氣，本身也是從這十年裏一點點積累出來的，所以從某種意義上說，現在的離開，其實也是一種繼續。

我想再說一遍：

大家好，我是演員白鹿。謝謝我的老板於正老師、楊樂女士，謝謝我的公司歡娛影視對我的栽培。

感謝這十年間彼此的陪伴與互相成就，未來的路各自明亮，無限可能。祝願公司一切都好，繼續在行業裏保持穩定、堅韌、鮮活的生命力！即使我不再是歡娛的演員，我們仍然是最親近的家人，以後也還會以其他方式續寫我們的緣分。

我相信下一次見面，會是在一個嶄新的故事裏。