江語晨直播哭了！哽咽「沒什麼好事」　《浪姐7》翻紅卻遭前夫告

記者陳芊秀／綜合報導

藝人江語晨參加《乘風2026》（浪姐7）再度翻紅，然而錄影期間，與前夫打跨國官司令她大受衝擊。她昨日（15）開微博直播，提及官司，又面對粉絲關切，忍不住眼眶泛紅、數度哽咽落淚，並強壓情緒表示「官司跟前夫先不要聊，因為沒有什麼……沒什麼好事」，引發大批網友心疼。

▲江語晨罕見開直播卻全程哭紅眼。（圖／翻攝自微博）

自4月以來，前夫在江語晨錄製《乘風2026》期間多次提起訴訟，跨國官司陷入膠著，也迫使她不得不暫停好不容易翻紅的演藝事業。先前她曾無力地哽咽質問：「明知道打不死我，為什麼還要打我？」 此次直播中，一觸及官司話題，她便顯得情緒低落。她不斷抬頭試圖將眼淚收回，甚至用手指拭淚、深呼吸以平復心情，神情令人萬分不捨。

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▲江語晨哽咽：「官司跟前夫先不要聊，因為沒有什麼……沒什麼好事。」（圖／翻攝自微博）

儘管私下獨自承擔巨大心理壓力，江語晨仍試圖展現堅韌一面，語帶哽咽地自勉：「每個人生階段都有一些坎要……要去度過。去努力度過那些坎，然後再奔向下一步，做好自己的事情。」 看著粉絲洗版般的安慰與思念，她深受感動，頻頻拿面紙擦淚、擤鼻涕，最後更破涕為笑對粉絲說：「這不是哭，這個是感動的眼淚。」

▲江語晨狀態令網友憂心官司不順利。（圖／翻攝自微博）

江語晨直播落淚，令大批粉絲紛紛湧入留言安慰。而她避談官司話題，也令外界憂心官司是否不順利。網友紛紛留言打氣「官司一定要順利啊」、「看她哭得好心疼」、「姐姐不要哭，一切都會順利的」、「在國外一個人處理官司真的好讓人心疼，等她回來」。