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周星馳《美人魚2》卡8年未上映！爆因羅志祥塌房　本人急發聲闢謠

記者陳芊秀／綜合報導

周星馳《功夫女足》票房在大陸闖出佳績，隨即被想起執導的《美人魚2》延遲8年無法上映，陸網瘋傳《美人魚2》因為片中羅志祥、吳亦凡輪番爆出負面事件塌房，大量戲份無法使用全作廢重拍。對此，羅志祥親自透過社群平台發限時動態澄清，曬出各大新聞截圖並大動作闢謠，強調自己根本沒有參演該片，呼籲外界切勿輕信不實傳聞。

▲▼周星馳《美人魚2》卡8年因羅志祥？本人急發聲。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲周星馳執導電影《美人魚2》殺青8年未上映。（圖／翻攝自微博）

傳言指出羅志祥、吳亦凡戲份多，周星馳緊急找來艾倫大規模補拍，劇本、鏡頭全部推翻修改，重新拍攝耗費大量資金，更因此登上熱搜話題第一。面對鋪天蓋地的謠傳，羅志祥直接截圖各大媒體的新聞報導，並回應：「報告報告，偶本人並沒有演過《美人魚2》喔，謝謝媒體朋友的關心」，以幽默語氣堅決闢謠。

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▲▼羅志祥發文。（圖／翻攝自臉書）

▲▼周星馳《美人魚2》卡8年因羅志祥？本人急發聲。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲羅志祥發文否認。（圖／翻攝自臉書）

同時羅志祥粉絲也詳細列出他2018年的行程表力挺，當年的他忙於主持、多檔實境綜藝與商演，根本沒有拍戲檔期，且該片演員名單也從未有他。粉絲紛紛為他抱屈，直呼是「無端背黑鍋」，這起澄清事件也讓這部備受關注的續作再度成為熱議焦點。

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羅志祥美人魚2周星馳闢謠

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