曾入圍金馬、金鐘！資深導演王時政驚傳離世　享壽83歲「最後貼文惹鼻酸」

記者蕭采薇／台北報導

台灣影視圈再傳憾事！曾執導過電影《蠻牛的兒子》、《出外人》，以及經典電視劇《上錯天堂投錯胎》、《握緊我的手》的資深導演王時政（本名：王時正）驚傳辭世，享壽83歲。

▲資深導演王時政辭世。（圖／翻攝自王時政臉書）

他生前橫跨影視雙棲，曾以電影《手足情深》獲金馬獎提名，執導的電視劇《不要離開我》、《小旦》也曾雙雙榮獲金鐘獎最佳單元劇肯定，為台灣影視產業留下無數經典。

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傳訊未讀才知噩耗！演藝工會理事長哀痛證實

據悉，王時政已於今年6月安詳離世，家屬預計將於本週五為他舉行告別式。演藝工會理事長曹雨婷也悲痛證實了這項消息。

▲王時政退休後，偶參與演藝工會活動。（圖／曹雨婷提供）

曹雨婷透露，前陣子突然想起兩人之前還有合照檔案未傳給對方，於是將照片傳給王時政，卻遲遲未收到回音。直到後來由家屬代為回覆，她才震驚得知前輩已經離世的噩耗。曹雨婷感慨地表示：「前一次的中秋餐會上他也出席餐會，沒想到說走就走。很懷念這些前輩，心裡真的很難過。」

生前最後發文曝近況！曾任中視製作人奉獻大半生

王時政生前最後一次更新社群平台，貼文停留在今年5月底的生日前夕。當時他還在文中提到自己「現在瘦了」，沒想到才相隔短短一個月就傳出離世消息，讓許多圈內好友與晚輩感到相當惋惜與不捨。

▲王時政今年一月參加演藝工會尾牙。（圖／翻攝自王時政臉書）

回顧王時政的輝煌生涯，他是台灣影視圈不可多得的資深工作者。除了拍攝電影外，他於1985年正式進入中中視節目部，先後擔任企劃編導、專任製作人等重要職務，傾注熱情提攜無數後輩，直到2003年才退休。如今一代名導的人生正式謝幕，留給影迷與演藝圈無限的追思與懷念。